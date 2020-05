Borgosesia, dalla famiglia Loro Piana i respiratori per la nuova Terapia Intensiva

Sabato 9 maggio alle 10, all’ospedale Santi Pietro e Paolo di Borgosesia si terrà la cerimonia di presentazione della nuova strumentazione che la Famiglia Loro Piana, tramite Fondazione Valsesia, ha donato all’ospedale della Valsesia: strumenti che potranno fare la differenza per l’ospedale Valsesiano, avviando di fatto la terapia intensiva, che potrà rimanere operativa anche dopo l’emergenza Covid.

Si tratta di tre respiratori Dräger, modello ATLAN A350 acquistati da Fondazione Valsesia grazie al fondo Famiglia Loro Piana: «Abbiamo scelto questi respiratori – spiega la presidente di Fondazione Valsesia, Laura Cerra – in una duplice ottica: per l’utilizzo contingente, legato all’esigenza di trattare adeguatamente i pazienti Covid, e per un uso futuro nel nostro ospedale, in quanto il macchinario si presta ad essere utilizzato sia in caso d’emergenza che in forma stabile presso le sale operatorie».

Gli strumenti sono già in ospedale e sono già stati testati, quindi la cerimonia di sabato sarà il momento effettivo di avvio dell’attività di questi preziosi dispositivi: «Ancora una volta il nostro territorio vede incrementare le proprie potenzialità di rispondere adeguatamente alle esigenze della popolazione – commenta Paolo Tiramani, sindaco di Borgosesia – grazie alla sensibilità della Famiglia Loro Piana, che non manca mai di far sentire il proprio supporto ai valsesiani. Dopo la strumentazione che permette di processare rapidamente e in elevato numero i tamponi per la diagnosi, ora riusciamo a migliorare anche la dotazione terapeutica del nostro ospedale. E non è finita qui, perché sono in arrivo anche dei monitor che consentiranno di controllare e verificare sistematicamente la salute dei pazienti allettati. Che dire, dunque – conclude Paolo Tiramani – se non “Grazie di cuore” a Pierluigi Loro Piana e a tutta la sua famiglia, e forza Valsesia, dove la resilienza e il grande cuore degli abitanti sta facendo la differenza!».

Alla cerimonia di sabato saranno presenti, Paolo Tiramani, Pierluigi Loro Piana, Laura Cerra, Gualtiero Canova, primario di Chirurgia dell’ospedale di Borgosesia e diverse altre personalità del territorio.