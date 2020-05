Rosasco, truffatrice evade dai domiciliari

Tra il 4 e il 5 di maggio, i carabinieri della sezione radiomobile di Vigevano e quelli della stazione di Candia Lomellina, nel corso dei controlli quotidiani dedicati alle persone sottoposte a misure di detenzione presso il proprio domicilio, hanno denunciato due pregiudicati per evasione perché non sono stati trovati all'interno delle loro abitazioni, e non avevano alcune autorizzazione a uscire.

Si tratta sono un 39enne, residente a Vigevano, condannato per furto aggravato e una 46enne in regime di detenzione domiciliare a Rosasco, condannata per truffa informatica.