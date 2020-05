Santhià, come aiutare il commercio a ripartire?

Centri grandi e piccoli sono alla ricerca di soluzioni a sostegno delle categorie colpite dalle conseguenze dell'emergenza Covid-19.

Così, mentre si attendono le indicazioni del Governo sulle prescrizioni occorrenti per riaprire, anche Santhià avvia una riflessione su quali misure possano essere attuate. "Stiamo valutando alcune soluzioni in favore delle attività commerciali - anticipa via social il sindaco, Angelo Cappuccio -. Non è un’analisi facile perché si deve fare i conti con il bilancio del Comune che non può rischiare di andare mai in dissesto, ma le idee non mancano, le stiamo discutendo con il segretario comunale e i nostri uffici".

Oltre a interventi realizzabili immediatamente per la stagione estiva, come l'ampliamento dei dehors, o l’installazione di nuovi gazebo, sono al vaglio proposte come sconti o annullamenti o dilazioni nel pagamento di tasse come il plateatico e così via. "Se servirà più spazio per ampliarsi o se nasceranno iniziative per cui sarà necessario avere anche spazio esterno per le proprie attività saremo disponibili alla concessione gratuita, nuovi spazi che dovranno comunque continuare a garantire sicurezza e viabilità", assicura Cappuccio.

Al vaglio anche le proposte relative al supporto per la sanificazione dei locali, forse più difficili da mettere in pratica. Il pacchetto di misure verrà comunque concordato dopo che, dal Governo, saranno arrivate indicazioni chiare su tempi e interventi legati alla riapertura delle attività.

"Intanto dal Governo e dalla Regione arrivano disposizioni su possibili incentivi ad alcune attività - aggiunge Cappuccio facendo riferimento, in particolare a Bonus Piemonte -. Si tratta di aiuti che ci sentiamo di condividere e apprezzare con l'impegno di ampliare parallelamente con altre proposte costruttive".