Borgosesia, piano da mezzo milione di euro per famiglie, commercio, associazioni

Un piano per far rinascere Borgosesia e per dare un aiuto concreto a famiglie, commercianti e mondo economico.

Lo hanno messo nero su bianco, in poche settimane, il sindaco Paolo Tiramani, la giunta e gli uffici comunali con l'obiettivo di dare sostegno e respiro alle attività cittadine.

«E’ un piano di rilancio per la Borgosesia - spiega Tiramani - che si attua in diverse iniziative per le quali abbiamo stanziato circa mezzo milione di euro, frutto di avanzo di amministrazione, risparmi ottenuti con la gestione oculata di diverse iniziative, contributi ministeriali e risorse provenienti dalle Fondazioni. Preso atto della disponibilità, abbiamo valutato quali fossero i fronti di maggior necessità, e abbiamo stilato un progetto ben articolato, che lunedì 4 maggio abbiamo presentato con successo alle opposizioni: in attesa della ratifica ufficiale, che avverrà nel Consiglio Comunale di lunedì 11 maggio, hanno approvato unanimemente tutte le nostre proposte, e di questo ringrazio ciascuno di loro: la collaborazione in questi momenti è fondamentale».

Riassunto per capitoli, il piano di Tiramani si sintetizza in una serie di azioni che toccano un po' tutto il tessuto sociale.

FAMIGLIE. Borgosesia rifinanzia il Bonus Spesa, mettendo a bilancio la stessa cifra ottenuta dal Governo, quindi altri 70mila euro, che saranno distribuiti sulla base di un bando ad hoc. Piano scuola con progetti di assistenza e centri estivi, con un investimento di 100mila euro. Assistenza psicologia gratuita con programmi ad hoc per chi ne abbia la necessità.

ESERCIZI COMMERCIALI. Semestre bianco per la Tari per tutti quegli esercizi che hanno dovuto fermare completamente l’attività durante il periodo del locklown. La bolletta del 2 dicembre sarà di saldo e conguaglio, quindi le rate precedenti non dovute saranno detratte dal saldo finale. Abolizione dei parcheggi blu fino al 1 ottobre: saranno tutti trasformati in parcheggi bianchi, con indicazione del tempo di sosta consentito (2 h, 1h, 30 min).

RISTORAZIONE. Per tutto il 2020 sarà abolito il pagamento del plateatico e sarà offerta la possibilità di ampliare a titolo gratuito gli spazi esterni.

ASSOCIAZIONI. Per tutto il 2020 sarà abolito il canone delle palestre comunali (Gagliardini e Scuole Elementari).

PER LA CITTA'. Potenziamento della sanificazione su tutto il territorio cittadino, in modo da tutelare la salute pubblica.

«Ognuna di queste misure comporta un investimento consistente – spiega ancora Tiramani – per esempio l’abolizione dei parcheggi blu costa 100mila euro circa, altrettanto la misura che riguarda la Tari: abbiamo deciso di investire i soldi del Comune a favore dei cittadini, perché crediamo in loro e siamo certi che adesso serva una spinta per far riprendere loro la rincorsa: l’11 ratificheremo queste iniziative in Consiglio Comunale e subito dopo i nostri uffici saranno pronti ad attuare le misure previste. Siamo convinti che iniettando risorse nel sistema economico e sociale della nostra bella città, riusciremo a dare una spinta a ricostruirne il tessuto e a riprendere il cammino verso un futuro ancor migliore. Chiedo ai Borgosesiani, tutti, di avere fiducia e di essere propositivi: dobbiamo saper riaccendere i motori e spingere nuovamente sull’acceleratore».