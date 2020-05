Auto in coda al McDonald's: la voglia di normalità è anche un hamburger

Code ovunque, nella giornata di lunedì, per ritirare hamburger, patatine e nuggets al fast food più famoso. Alla riapertura di McDonald’s (solo per il servizio take-away, ovviamente) si sono formate lunghe code nei punti vendita del territorio: scene simili a Vercelli, Biella e Romagnano Sesia dove ci sono i ristoranti ma soprattutto i Mc'Drive, già attrezzati per il servizio di asporto. Non ha fatto eccezione il locale di Caresanablot, dove le auto in attesa sono arrivata ben oltre il pur ampio piazzale. Una voglia di normalità, dopo due mesi di lockdown, che fa sperare un po' tutta la catena della ristorazione.