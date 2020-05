Pane: "Test sierologico e tampone sul personale della casa di riposo"

Ancora buone notizie, da Trino: come si sperava e come era anche in parte prevedibile, sono risultati negativi i 45 test sierologici effettuati ai dipendenti della ex Ipab Sant'Antonio Abate.

"Un risultato che si aggiunge ai 90 tamponi effettuati agli ospiti e risultati tutti negativi - commenta soddisfatto il sindaco Daniele Pane -. In questi giorni gli stessi di dipendenti stanno effettuando i tamponi a Casale Monferrato con il sistema del drive-through, in auto, nella zona della fiera di San Giuseppe dove è stata allestita la strumentazione. Se anche questo ultimo esame darà esito negativo sarà la riprova che i test sierologici funzionano come abbiamo sempre sostenuto. Presto li proporremo gratuitamente anche alle aziende, ai commercianti e a tutti quei soggetti più esposti che vorranno farli".