La piccola Bianca e la sua foto del Piola che ha incantato tutti

Il Presidente Massimo Secondo e la F.C. Pro Vercelli 1892 hanno omaggiato Bianca, la piccola tifosa che – partecipando al contest “Dalla mia finestra” – ha immortalato lo stadio “Silvio Piola” e scritto parole emozionanti.

Alla piccola tifosa sono stati recapitati a casa – rispettando tutte le misure di sicurezza – alcuni gadget, rinnovandole l’invito allo stadio non appena sarà possibile tornare in campo una volta vinta la fondamentale partita contro il Covid-19.

Questa invece è la lettera che il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha scritto a Bianca.

Cara Bianca la tua foto rappresenta l’oggi, la pausa forzata nel calcio come nella vita. Le tue parole invece rappresentano il domani. Tu scrivi che lo stadio Piola, oggi vuoto, che vedi dal balcone, tornerà a colorarsi sugli spalti con i tifosi della Pro Vercell, e sentirai di nuovo l'urlo del pallone entrato in rete. La lotta è contro il nemico invisibile che senza preavviso sta girando per le città dell'Italia e nel mondo e che ha sconvolto la vita il sorriso a te e a tante persone. Le tue parole descrivono il senso del calcio, il calcio della C, patrimonio delle famiglie e dei bambini. Mi piacerebbe poter dire è andato tutto bene e lo abbiamo sconfitto, e un domani incontrarti magari al Piola per abbracciarti. Grazie per la tua foto e per le tue parole che per noi della C sono storia ma anche slancio per il futuro. Se ci mandi la foto che hai fatto la appenderemo nella nostra sede e diventerà così una pagina del libro della nostra vita e del calcio