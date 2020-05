"Tanto lavoro, mai un lamento e grande professionalità: la mia esperienza al Sant'Andrea"

Una lettera di saluto che diventa, al tempo stesso, la testimonianza di giorni di lavoro difficili e convulsi. Nei quali nessuno si è mai tirato indietro e, anzi, tutti hanno cercato di fare sempre il massimo.

Il mittente è Filippo De Angelis, chirurgo vascolare dell'ospedale di Grosseto, assegnato, dal 10 al 28 aprile all'ospedale di Vercelli: De Angelis è stato uno dei medici che ha risposto all'appello della Protezione civile, diffuso in tutta Italia nei giorni più caldi dell'emergenza covid19.

La missiva inviata al direttore generale, Chiara Serpieri, al termine dell'esperienza, è stata condivisa dall'Asl attraverso i canali sociale "Pensiamo che sia il modo più giusto per esprimere il nostro grazie per quanto fatto e per aver condiviso con noi i suoi pensieri. Con questa mail rivolgiamo un grazie immenso a tutti i nostri operatori che in queste settimane hanno sempre dimostrato impegno, dedizione, professionalità e umanità. Tutte qualità di cui trovate testimonianza nelle parole che leggerete di seguito".