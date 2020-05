"Noi con voi", servizio a distanza per i pazienti di Neuropsichiatria infantile

Si chiama "Noi con voi" ed è il progetto ideato dall'Asl e sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo a favore dei pazienti seguiti dalla Neuropsichiatria Infantile dell’Asl di Vercelli diretta da Paolo Rasmini perché affetti da ritiro sociale, disturbi psichiatrici (disturbi dell’umore, d’ansia, disturbi del comportamento), disturbi del neuro sviluppo e situazioni di svantaggio socio-culturale e alle loro famiglie.

Dall'8 aprile, grazie a “Noi con voi” i neuropsichiatri infantili dell’Asl di Vercelli, in sinergia con i professionisti dell’Associazione Civica Terra ETS, stanno garantendo più azioni e più interventi – sfruttando il potere delle tecnologie e dei nuovi strumenti di comunicazione attivi anche da remoto – per potenziare la presa in carico di pazienti che hanno patologia complessa e prevenire ricadute.

Interventi a distanza, dunque, ma in alcuni casi anche assistenza a casa in caso di particolari situazioni di emergenza/urgenza, con medici, educatori e psicologi.

Inoltre sono previsti incontri di gruppo per adolescenti (occasioni di dibattito, condivisione di informazioni ed emozioni legate alla situazione specifica) in modalità conference-call coordinati da professionisti.

E’ stato attivato un numero telefonico per le emergenze/urgenze dalle ore 17 alle ore 20 dal lunedì al venerdì 351.9434205, a cui i pazienti e le famiglie potranno rivolgersi per trovare il sostegno di professionisti.

Verrà messo a disposizione degli utenti della SC di NPI materiale informativo (brochure e video ad immediata disposizione dell’utente sulla patologia Covid-19 e contenenti indicazioni cognitivo-comportamentali per la gestione dello stress e dell’ansia) attraverso la pagine facebook dell’Associazione Civica Terra. https://www.facebook.com/<wbr></wbr>civicaterra/