Covid19: dagli studi clinici due buone notizie

Arrivano le prime notizie e qualche conferma sul virus che fa sperare nella possibilità di trovare qualche soluzione per contrastare e sconfiggere il Covid 19.

La prima riguarda la ricerca di una possibile cura: in parallelo alla sperimentazione già avviata sull'uomo del vaccino contro il SarsCov2 procede la ricerca per mettere a punto un farmaco in grado di bloccarlo.

Un passo avanti in questo senso sarebbe stato fatto da un gruppo di ricercatori dell'Università di Utrecht. Come pubblicato sulla rivista Nature Communication, questi studiosi hanno identificato un anticorpo monoclonale che sarebbe in grado di neutralizzare sia il virus della Sars sia quello del coronavirus SarsCov2.

L'anticorpo si chiama 47D11 ed è stato ricavato da “chimera”, cioè derivati da cellule umane e di ratti. La scoperta potrebbe essere di grande aiuto nello sviluppo di un farmaco contro il Covid-19.

Invece uno studio condotto in Cina e pubblicato sulla rivista scientifica “Nature Medicine”, rileva che a 19 giorni dalla guarigione dal Covid-19 il 100% dei pazienti esaminati (285 in totale) ha sviluppato anticorpi specifici contro il Coronavirus. Quindi il 100% dei pazienti guariti ha sviluppato gli anticorpi che risultano essere la memoria del corpo all’infezione (IgG) e anche quelli che indicano la primissima risposta all’attacco del virus (IgM). Altro passo sarà quello di capire (con studi successivi) se gli IgG siano anche protettivi e per quanto tempo. I precedenti con virus simili soprattutto Sars e Mers suggeriscono che dovrebbe durare almeno 12-24 mesi. E anche questo potrebbe rappresentare un passo importante non solo per la sicurezza futura delle persone che hanno superato la malattia, ma anche verso la cosiddetta immunità di gregge.