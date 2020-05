Alice Castello, 11 positivi tra gli ospiti della Raf2, nessuno nella residenza per anziani

Nessun contagio nella Rsa3 per anziani, 11 casi postivi, invece, nella Raf2 per disabili che, già nelle scorse settimane aveva vissuto momenti di grande difficoltà dopo la morte di un'ospite e problemi di malattia del personale.

Viene strettamente monitorata, ad Alice Castello, la situazione delle strutture residenziali, nelle quali si stanno vivendo opposti scenari.

"La Raf per disabili di via San Grato 30 ha problemi di contagio - rende noto l'amministrazione comunae -: i tamponi hanno rilevato 11 ospiti positivi su 26 e mancano due esiti all'appello da ormai 24 ore rispetto agli altri. Positivi anche 6 operatori positivi su 32 (uno di loro è un nostro compaesano)".

La buona notizia, comunque, è che ospiti e personale stanno bene, non vi sono situazioni sintomatiche, "C'è da sperare sia la coda dell'infezione visto che la fase critica ha raggiunto il suo massimo a fine marzo, quando vi fu il decesso della signora Patricia oltre ad alcuni stati febbrili - aggiungono dall'amministrazione -. Fiducia nella gestione, solidarietà con l'impegno dei lavoratori con un abbraccio agli ospiti e ai dipendenti in malattia".

Erano invece arrivati nei giorni scorsi gli esiti - negativ, questa volta - dei tamponi effettuati alla residenza "Serena 3": "tutti gli anziani di cui si ha già il responso (39 su 42) sono negativi - fa sapere il Comune -. A breve arriveranno i dati completi degli operatori, i primi riscontri sono anche qua buoni. A tutti i dipendenti della struttura un ringraziamento per la professionalità e la forza con cui hanno protetto gli ospiti".