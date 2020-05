Vercellese: dal 20 febbraio al 31 marzo mortalità cresciuta del 90,8%

In provincia di Vercelli dal 20 febbraio (data della prima diagnosi di un paziente Covid in Lombardia) al 31 marzo sono stati registrati 426 decessi a fronte dei 259 che rappresentavano la media dei 5 anni precedenti: il 90,8% in più, dunque. Lo rileva l'Istat nel Rapporto sull'impatto dell'epidemia sulla mortalità, redatto insieme all'Istituto Superiore di Sanità, su un campione di 6.866 comuni (87% dei 7.904 complessivi).

Vercelli, come tutte le province del Piemonte (eccezion fatta per Cuneo), si trova della classe di province ad alta diffusione dell’epidemia: dunque tra quei territori in cui il virus ha più duramente colpito.

Sono molti i dati interessanti e gli scenari che gli studiosi potranno analizzare leggendo il rapporto Istat realizzato sulla base dei dati dei sistemi di sorveglianza epidemiologica regionale: il tema più inquietante, senza dubbio, è il fatto che i casi di morte di persone Covid positive accertati incidono in una percentuale assolutamente minore rispetto agli incredibili picchi di marzo. Per fare due esempi concreti: dei 426 decessi della provincia di Vercelli, solo 54 (il 12,7%) sono sicuramente decessi Covid. E anche nella martoriata provincia di Bergamo, dove i decessi sono aumentati del 567,6% (in valore assoluto si parla di 6.238 persone contro una media di 1.180) la percentuale di morti Covid sul totale è del 37,6% (parti a 2.346 casi). Dati che, secondo l'Istat, sono spiegabili, allo stati attuale secondo tre ipotetici scenari: un'ulteriore mortalità associata a Covid-19 (cioè casi sui quali non è stato eseguito il tampone), una mortalità indiretta correlata a Covid-19 (decessi da disfunzioni di organi quali cuore o reni come conseguenza della malattia scatenata dal virus in persone non sottoposte a tampone), e infine una mortalità indiretta non correlata al virus ma causata dalla crisi del sistema ospedaliero nelle aree maggiormente colpite.

Altri temi che saranno sicuramente oggetto di studio da parte dei ricercatori sono quelli relativi alla letalità: è più elevata in soggetti di sesso maschile in tutte le fasce di età, ad eccezione della fascia 0-19 anni. Nel 34,7% dei casi segnalati viene riportata almeno una co-morbidità (quindi la presenza di una tra: patologie cardiovascolari, patologie respiratorie, diabete, deficit immunitari, patologie metaboliche, patologie oncologiche, obesità, patologie renali o altre patologie croniche).

L’eccesso di mortalità più consistente si riscontra per gli uomini di 70-79 anni: i decessi aumentano di circa 2,3 volte tra il 20 febbraio e il 31 marzo; segue la classe di età 80-89 (quasi 2,2 volte di aumento). L’incremento della mortalità nelle donne è invece più contenuto per tutte le classi di età. Raggiunge il 20% in più della media degli anni 2015-2019 alla fine di marzo, tanto per la classe di età 70-79 che per la 90 e più.

Inoltre: il 91% dell’eccesso di mortalità riscontrato a livello medio nazionale nel mese di marzo 2020 si concentra nelle aree ad alta diffusione dell’epidemia: 3.271 comuni, 37 province del Nord più Pesaro e Urbino. Nell’insieme di queste province, i decessi per il complesso delle cause sono più che raddoppiati rispetto alla media 2015-2019 del mese di marzo. Se si considera il periodo dal 20 febbraio al 31 marzo, i decessi sono passati da 26.218 a 49.351 (+ 23.133 ); poco più della metà di questo aumento (52%) è costituita dai morti riportati al Sistema di Sorveglianza Integrata Covid-19 (12.156). All’interno di questo raggruppamento le province più colpite dall’epidemia hanno pagato un prezzo altissimo in vite umane, con incrementi percentuali dei decessi nel mese di marzo 2020, rispetto al marzo 2015-2019, a tre cifre: Bergamo (568%), Cremona (391%), Lodi (371%), Brescia (291%), Piacenza (264%), Parma (208%), Lecco (174%), Pavia (133%), Mantova (122%), Pesaro e Urbino (120%).

QUI il link per leggere il rapporto completo