"Responsabilità, buonsenso e pazienza: così possiamo uscire dall'emergenza"

Responsabilità e buonsenso. Li chiede il sindaco, Andrea Corsaro a quanti oggi ritornano a lavorare e a muoversi per la città.

"Raccomando di rispettare l'obbligo di utilizzare la mascherina in luoghi pubblici chiusi, compresi i mezzi di trasporto - dice il sindaco attraverso i social - e chiedo pazienza da parte di coloro che sono ancora bloccati in casa e non possono riaprire le loro attività. Questo sacrificio richiestoci per le aperture scaglionate è a tutela della nostra salute per verificare l'evolversi favorevole verso l'uscita dall'emergenza. Cerchiamo di avere tutti ancora pazienza, responsabilità e buonsenso",