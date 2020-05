Online i corsi pre e post parto: ecco come iscriversi

La vita non si ferma. Così come non si fermano i bimbi che si preparano a nascere. Ed è per questa ragione che per le future mamme l’Asl di Vercelli - a partire dal mese di maggio - ha messo a punto un programma con incontri di accompagnamento alla nascita e post partum online.

Si tratta di una misura prevista per assicurare continuità anche questo momento di emergenza legato al coronavirus. Gli incontri di accompagnamento alla nascita seguiranno lo stesso percorso sviluppato in precedenza: la prima parte con gli operatori delle sedi dei consultori e la seconda parte con gli operatori dei Punti Nascita di Vercelli e Borgosesia in base al luogo in cui le donne sceglieranno di partorire.

Garantiti anche gli incontri post partum e il sostegno all’allattamento nelle diverse sedi dei consultori.

Per informazioni e iscrizione ci si può rivolgere telefonicamente o via e-mail ai seguenti indirizzi:

consultorio di Vercelli, 0161 593020, consultorio.vercelli@aslvc.<wbr></wbr>piemonte.it,

consultorio di Santhià, 0161 929218/205, consultorio.santhia@aslvc.<wbr></wbr>piemonte.it,

consultorio di Borgosesia, 0163 466224, consultorio.varallo@aslvc.<wbr></wbr>piemonte.it,

consultorio di Gattinara, 0163 822216, consultorio.gattinara@aslvc.<wbr></wbr>piemonte.it,

SC Ostetricia Vercelli, 0161 593889,

SC Ostetricia Borgosesia, 0163 426282.