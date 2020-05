I lavoratori di Poste italiane chiedono una maggior tutela

In data 30/04/2020 le sottoscritte Rappresentanze dei Lavoratori di varie Provincie del Piemonte hanno inviato al Governatore Cirio una richiesta d’intervento per prevenire il rischio della pandemia COVID-19 negli Uffici Postali e nei Centri di smistamento e Recapito di Poste Italiane.



Qui di seguito trascriviamo il testo integrale della lettera inviata:



“ … Gent.mo Presidente Regione Piemonte Dott. Alberto Cirio, con riferimento alla grave situazione sanitaria che investe il Piemonte, causa del COVID-19, le scriventi intendono portare alla Sua attenzione le problematiche che investono i lavoratori di Poste Italiane e nello specifico degli addetti agli uffici postali.



Nel mese di Marzo u.s. le OO.SS. di categoria e l'azienda hanno concordato una riduzione generalizzata delle aperture degli Uffici agendo anche sulla riduzione delle fasce orarie di utilizzo per il pubblico.



Ciò ha permesso la diminuzione del personale in servizio ma le operazioni svolte sono quasi raddoppiate, aumentando i rischi da affollamento, a causa della clientela che continua a presentarsi agli sportelli pur provenendo da altri Comuni e per operazioni che nulla hanno a che fare con il carattere di urgenza e inderogabilità (esempio estratto conto, ricarica postepay, prelievi ripetuti di minime somme di denaro, pagamento di bollettini non in scadenza ecc. ecc ...).

I ritardi di Poste Italiane nella messa in campo di azioni di tutela per la forza lavoro, unitamente al combinato disposto delle abitudini delle persone, a tutt’oggi continuano a rappresentare seri fattori di rischio e di contagio per tutti gli addetti impiegati nel front office e per i cittadini stessi.



Facendo riferimento all’ordinanza n. 36 emanata dalla Regione Piemonte in data 03/04/2020 chiediamo e auspichiamo un suo intervento affinché nella gestione del servizio degli uffici postali per le aree a maggior rischio siano rispettati gli ordini impartiti in particolare ai punti 1-2-16.



In concreto far dotare le persone che si recano agli sportelli di guanti e mascherina, fornire i servizi su appuntamento, definire le operazioni non essenziali e collocare all’ingresso degli uffici un’apposita cartellonistica per chiarire le sole operazioni effettuabili.

Richiamiamo inoltre l’attenzione della S. V. sull’opportunità di sottoporre a esami di prevalenza sierologica il personale di Poste Italiane con un focus mirato in particolare sugli addetti agli sportelli e al recapito della corrispondenza i quali, per la capillarità e costante presenza sul territorio, rappresentano oltremodo un valido test di campionatura statistica.

Le nostre proposte mirano necessariamente ad aumentare la tutela degli addetti e della collettività, nella convinzione che Lei, attivando un percorso guidato che eviti rischi inutili soprattutto nelle zone maggiormente colpite ed esposte all'emergenza covid-19, possa guidare la nostra Regione prima possibile fuori pericolo.



Alleghiamo ODS Poste Italiane e Ordinanza del Ministero della salute del 03/04/2020.