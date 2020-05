Distribuzione casa per casa delle mascherine lavabili: le zone di lunedì 4 maggio

E' iniziata lunedì 4 maggio, sul territorio vercellese, la distribuzione delle mascherine lavabili e riutilizzabili fornite dalla Regione Piemonte. Per la distribuzione il territorio vercellese è stato suddiviso in 17 zone, che possono essere visualizzate in QUESTA PLANIMETRIA.

"La distribuzione - spiegano dal Comando di Polizia locale - verrà eseguita da parte di volontari appartenenti alle organizzazioni operanti sul territorio vercellese".

Nella giornata di lunedì 4 maggio la distribuzione è stata eseguita nelle seguenti zone: ZONA 1, ZONA 7, ZONA 12.