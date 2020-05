Riaprono le toelettature per animali

Da lunedì riapriranno in Piemonte le attività di toelettatura per animali domestici, rimaste chiuse in tutta Italia dopo il DPCM dell’11 marzo.

“La categoria dei toelettatori per animali – commenta il consigliere regionale della Lega Salvini Piemonte, Andrea Cane – è censita al codice ATECO 96, come parrucchieri ed estetisti, e nel mare magnum dei decreti e delle ordinanze è stata dimenticata nelle attività di pubblica utilità, cui di diritto appartiene. Dopo aver ricevuto numerose mail e segnalazioni mi sono mosso immediatamente per segnalare la lacuna ad Alberto Cirio, che ringrazio per aver anticipato la riapertura di questa categoria durante la diretta odierna. Quindi il 4 maggio il servizio potrà riprendere in Piemonte, senza alcun problema di sicurezza e in pieno rispetto delle norme".

Un tema molto sentito dagli addetti ai lavori, ma anche dai proprietari di cani per i quali si tratta di un importante servizio igienico.

“Aprire i servizi di toelettatura animali – conclude Andrea Cane che è Vicepresidente della Commissione Sanità della Regione – per loro natura sottoposti a norme igieniche e di sicurezza da sempre, prevede solo l’adeguamento delle modalità di accettazione e consegna con il mantenimento delle distanze e l’adozione degli idonei dispositivi: spero che l’iniziativa piemontese serva a normalizzare la situazione in tutta Italia, per cui gli operatori avevano attivato una petizione su base nazionale, perché la cura degli animali ricordiamolo non è solo un diritto per i nostri amici ma un dovere per chi li accudisce!”.