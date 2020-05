Parte la "Tavola del Lupo Bianco": aiuti immediati per famiglie e studenti in difficoltà

Dopo l'emergenza sanitaria, il Lupo Bianco corre per l'emergenza economica.

A partire da lunedì 4 maggio, con la Fase 2, prende il via anche un nuovo progetto curato da Carlo Olmo e dai volontari che lo stanno affiancando da settimane: si chiama la “Tavola del Lupo Bianco” ed è un'iniziativa nata a sostegno delle persone che, a causa dell'emergenza sanitaria, si sono trovate in gravissima difficoltà economica, al punto da non potersi permettere neanche la spesa di base.

Attraverso il conto corrente aperto in Banca Sella - l'Iban è IT72O0326810000052785121232 - Olmo si propone di raccogliere fondi con cui alimentare un conto a sostegno di necessità alimentari primarie. "Ormai - commenta - ci sono persone che mi scrivono e che sono in difficoltà persino a comprare pane e latte".

Da qui l'idea: creare una linea di credito con cui finanziare le Tavola Card che verranno date a panettieri, latterie, fruttivendoli - persone che si sono già offerte di dare una mano o che si offriranno in seguito - e attraverso loro aiutare le famiglie più in difficoltà: circa due terzi della spesa delle persone che si trovano in difficoltà verrà pagata attraverso la card, in modo che il commerciante non ci rimetta e che almeno le esigenze alimentari primarie possano essere soddisfatte.

Il progetto, che durerà per tutto il mese di maggio, vuole rappresentare una risposta immediata alle esigenze manifestate a Olmo attraverso centinaia di messaggi che arrivano sui suoi contatti social. "Cerco di dare un aiuto immediato ai problemi che oggi tormentano tante persone e spero che, come è avvenuto per le mascherine, anche in questo caso tanti vercellesi vorranno essere al mio fianco".

Intanto prosegue anche, con la Croce Blu, la raccolta e distribuzione di pacchi alimentari: chi vuole portare generi di prima necessità lo può fare andando direttamente a casa di Olmo, in via Delpiano 7. "I pacchi vengono assemblati e distribuiti entro 24 ore. Anche qui cerchiamo di dare una risposta rapida".

Infine un altro impegno, personale, questa volta e destinato al mondo dei giovani. "Sosterrà personalmente - spiega ancora Olmo - una decina di borse di studio per ragazzi minorenni che, in questo momento, non possono comprare tablet o giga o materiale didattico per studiare a distanza: un progetto cui tengo molto e per il quale ho pensato di investire circa 20mila euro".

I social restano per Olmo il canale preferenziale e immediato: sia per ricevere richieste di aiuto che per raccogliere le adesioni al progetto.