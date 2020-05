Nulli Rosso: "Dal Comune nessuna misura in aiuto dei vercellesi: ci han pensato il Governo e Olmo"

Riceviamo e pubblichiamo.

Si è svolto, il 30 aprile, il consiglio comunale di Vercelli. Sono circa due mesi che, insistentemente, come minoranza domandiamo un tavolo tecnico per poter presentare proposte atte a fronteggiare questa emergenza sanitaria. Finalmente la maggioranza risponde in consiglio, affermando che un Tavolo del genere sarebbe solo una ulteriore perdita di tempo. Viene da chiedersi tempo per cosa, ad oggi non vi è stata alcuna misura straordinaria posta in essere da questa amministrazione; neppure il bilancio trova poste straordinarie tese ad affrontare l’emergenza, tanto che neppure i Dpi sono stati acquistati, hanno infatti dovuto approvvigionare le scorte grazie a donazioni di privati, fra cui spicca Carlo Olmo, neppure invitato in consiglio.

La conseguenza diretta di questa pandemia è una crisi economica che sta mordendo forte il tessuto economico cittadino (commercio, piccola impresa, artigianato, ma anche le grosse catene sono in stato di sofferenza).

Per queste ragioni, come minoranza, abbiamo ritenuto utile proporre un alleggerimento dei balzelli locali, il cui cuore pulsante è rappresentato dai regolamenti di attuazione; abbiamo presentato numerose proposte per ridurre l’imposizione fiscale locale, ma il principio che guida questa amministrazione è l’approvazione veloce di un bilancio ordinario privo di risorse orientate alla risposta a questa grave emergenza.

Leggo, con stupore, da alcune testate locali, di fantomatici aiuti ai cittadini, ma ad oggi non vi è alcuna misura concreta, se non i buoni spesa, frutto di una iniziativa nazionale ampiamente finanziata.

Una giunta, quella attuale, più orientata ad attaccare attraverso i social network il lavoro (pregevole) dell’ex sindaco. Una giunta con a capo un sindaco che in consiglio mostra grande nervosismo, con continui attacchi personali e atteggiamento di superbia, teso più a giustificare il nulla amministrativo, piuttosto che ad analizzare le proposte d’una minoranza che vive lo sconforto di una città abbandonata a se stessa. Una città che non merita un abbandono di queste proporzioni. Una città che ormai chiede pressoché unanimemente (basta leggere i social per rendersene conto) che venga sfiduciata questa amministrazione.