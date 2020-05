Bonus Piemonte: 2500 euro per ristoranti, bar, parrucchieri, centri estetici, discoteche

Si chiama Bonus Piemonte e sono 2.500 euro a fondo perduto che la Regione erogherà a 8.612 ristoranti, 1.196 gelaterie e pasticcerie, 10.032 bar, 90 aziende di catering, 3.021 centri estetici ed istituti di bellezza, 8.841 parrucchieri e barbieri, 214 sale da ballo e discoteche che hanno dovuto chiudere durante il lockdown e che, lunedì, non potranno riaprire (alcuni in nessun modo, altri solo in via parziale).

Per questa misura, che verrà integrata da 2.000 euro assegnati alle 2.426 aziende di ristorazione da asporto senza somministrazione e ai 301 centri benessere con palestre e spa, la Regione ha stanziato 88 milioni di euro di fondi propri.

Il protocollo d'intesa - che lunedì verrà inserito in una nuova ordinanza del Governatore - è stato firmato sabato da Regione, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Confcommercio e Confesercenti ed è stato illustrato nel corso di una conferenza stampa virtuale dal presidente Cirio e dagli assessori coinvolti.

“Non ci saranno pratiche lunghe né richiesta di garanzie – ha detto Cirio – La garanzia sarà la fiducia nei piemontesi: le imprese riceveranno dalla Regione una Pec, dove viene annunciato il bonus esentasse e il titolare dovrà rispondere a sua volta via Pec, indicando l’impegno a riaprire e l’Iban sul quale dev'essere accreditato il bonus”.

“E' nostra intenzione definire anche un bonus di mille euro per tassisti e noleggio con conducente in modo che possano attrezzare le auto con il plexiglass - ha anticipato Cirio – così come penseremo a tutte le altre attività che hanno subito importanti danni economici, ad esempio negozi di abbigliamento o le cartolerie”.

"Si tratta di una prima misura, che riguarda chi resterà chiuso dopo il 4 maggio, in particolare nel mondo del commercio che è quello che è rimasto più colpito.

Arriveranno nelle prossime settimane le indicazioni per il sostegno di tutti i comparti nessuno escluso" ha dichiarato il consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti.

"Il disegno di legge - dice ancora Riva Vercelletti - inizia il proprio iter lunedì pomeriggio alle 14:30 nella mia commissione. Insieme al Consiglio valuteremo le modifiche e le modulazioni di dettaglio e, con l’aiuto, la sensibilità e i suggerimenti di tutti, potremo licenziare il provvedimento per metà maggio. Un provvedimento che ammonta a circa 800 milioni e che aiuterà a far ripartire il Piemonte da questa terribile emergenza sanitaria senza lasciare indietro nessuno".

Tutte le misure saranno ulteriormente precisate nel disegno di legge ‘Riparti Piemonte’, per il quale la Regione intende impegnare fondi per 800 milioni di euro a favore delle categorie produttive e sociali piemontesi.