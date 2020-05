Crescentino, altri due decessi tra gli ospiti dell'Infermeria

Resta ancora complessa la situazione di alcune Rsa del territorio che si sono trovata a dover fronteggiare contagi interni e decessi.

Tra le case di riposo impegnate nella battaglia contro il Covid c'è la Fondazione Santo Spirito–Borla di Crescentino: tra il 30 aprile il primo maggio, purtroppo, sono morti altri due anziani: un'ospite in struttura e un uomo in ospedale.



"Giovedì 30 aprile - si legge in una nota - si è svolta una seconda riunione dell’unità di crisi a cui hanno partecipato per la nostra struttura il Presidente e il vice presidente della Fondazione e il sindaco Vittorio Ferrero. Nel confronto sono emerse le continue difficoltà che stanno affrontando le strutture. La Fondazione ha in particolare sottolineato la necessità di effettuare nuovi tamponi a operatori e ospiti anche se la data disponibile è l’8 maggio. E’ stata anche espressa l’assoluta necessità di effettuare i tamponi agli operatori risultati precedentemente positivi, e che ora sono in quarantena domiciliare, affinché possano rientrare in servizio. Ciò consentirebbe di dare sollievo agli operatori rimasti in servizio e duramente provati dalla difficoltà della situazione e dal suo protrarsi".



Intanto la struttura sta continuando ad approvvigionarsi di protezione individuale, per garantire sempre una adeguata giacenza di magazzino e guarda al futuro: "Tamponi permettendo - concludono dal Consiglio di amministrazione - stiamo valutando il reinserimento in organico dei fisioterapisti e dell'animatrice".