Take away, cambiano gli orari

Il Piemonte rivede ulteriormente la decisione sul take away e, andando incontro alle richieste degli operatori, amplia l'orario - inizialmente si 6 ore - per i servizi di ristorazione e bar da asporto.

Da lunedì 4 maggio (a Torino a partire da sabato 9 maggio) l’ordinanza regionale emanata oggi definisce che l’orario in cui sarà possibile fornire il servizio va dalle 6 alle 21, fatta salva la possibilità dei sindaci di stabilire orari più restrittivi.

I Comuni dovranno garantire il rispetto delle seguenti disposizioni: in attesa dell’ingresso, la distanza minima in coda dovrà essere di 2 metri; il ritiro dei prodotti, precedentemente ordinati, dovrà avvenire per appuntamenti dilazionati nel tempo allo scopo di evitare assembramenti all’esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e sempre rispettando le misure di sicurezza previste dal DPCM del 26 aprile; il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e nelle immediate vicinanze; sarà consentito l’asporto anche in quegli esercizi di ristorazione per i quali è prevista la consegna al cliente direttamente dal veicolo; ogni cliente, così come il personale in servizio, dovrà indossare una mascherina; le persone presenti all’interno del locale dovranno sempre mantenere la distanza minima di 2 metri.