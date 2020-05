Pozzolo: "E' Maura Forte che deve scusarsi con la città"

Riceviamo e pubblichiamo.

Apprendiamo da alcuni organi di stampa che la signora Maura Forte - ex sindaco di Vercelli non rieletto dopo il suo primo mandato - richiederebbe delle fantomatiche "scuse" da parte di membri del centrodestra e della giunta guidata dal sindaco Andrea Corsaro: pare ella affermi di sentirsi offesa e oltraggiata da un non meglio specificato atteggiamento del sindaco e di alcuni assessori.