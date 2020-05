COISP Biella: "Non timore dei delinquenti, spaventa uno Stato che non ci difende"

Riceviamo e pubblichiamo. "Ringraziamo i colleghi Vigili del Fuoco per l'omaggio al collega che ha perso la vita a Napoli... Come hanno anche fatto i colleghi dell'Arma e delle altre Forze dell'ordine e i cittadini, anonimamente e a modo loro... Purtroppo però ci rendiamo sempre più conto di come una certa politica si comporti in modo inversamente proporzionale all'affetto di chi come noi sa cosa si rischia ogni giorno... ù

Non è il timore dei delinquenti.... Quello non ci fa paura, spaventa invece uno stato che non ci difende e che quindi non difende chi vorremmo difendere... Adesso i responsabili li abbiamo presi, prendiamoci la briga di andare a vedere come finirà, se pagheranno o qualche giudice li scarcererà perchè poverini erano giovani e ignoranti...

Spaventa poi che i nostri vertici vadano ad appendere corone, stringere mani e poi all'atto pratico si dimentichino di chi ha donato tutto e corrano dietro alla burocrazia, alle carriere e dimentichino in fretta, non sentendo il bisogno di tutelarci come avveniva forse tempo addietro... Non ci sentiamo rappresentati da alcuni comandanti...

Per fortuna raccogliamo ogni giorno piccole manifestazioni di stima che ci danno stimolo, da chi porta le mascherine e le dona ai ragazzi delle Volanti o anche solo a chi ci esterna un po' di solidarietà perché alla fine, di questo abbiamo bisogno, il nostro lavoro lo conosciamo e sappiamo che un giorno siamo indispensabili e il giorno dopo possiamo diventare inopportuni...

Aveva forse ragione chi ha detto che per gli Italiani: "gli Italiani sono sempre gli altri..." Ma fatevelo dire da chi l'ha visto succedere che....prima o poi potrà capitare a Voi.... e in quel momento vorrete potervi rivolgervi a noi consapevoli che faremo di tutto per aiutarvi... e che ne sopratutto avremo gli strumenti per farlo...".