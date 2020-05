Sant'Andrea, lavori a tempo di record per trasformare le stanze dell'ex Ortopedia

I lavori sono iniziati lunedì 27 aprile, sulla base di un progetto stilato a tempo di record grazie al lavoro di Comune e Asl. Con un progetto da 400mila euro l'ala posta al secondo piano dell'ospedale Sant'Andrea, dove in passato c'erano Ortopedia e Orl, sarà radicalmente trasformata, ricavando 19 posti letto in camere singole o da due letti, ciascuna con servizi interni. Uno spazio "isolato" e versatile dell'ospedale cittadino da utilizzare in un'ottica che va al di là dell'attuale emergenza.

Nato da un'idea di Silvio Borré, primario di Malattie Infettive, il progetto di umanizzazione del reparto viene realizzato grazie all'appoggio di Comune e Fondazione Crv che hanno sostenuto l'iniziativa con 100mila euro e l'appoggio professionale degli uffici tecnici municipali.

"Investiamo volentieri questi fondi pensando anche al futuro - spiega il sindaco, Andrea Corsaro, presentando il progetto -. L'epidemia ci ha fatto capire che anche gli spazi interni delle strutture sanitarie devono essere adeguati a nuove esigenze di protezione dei malati e del personale. Non è più pensabile che in una struttura sanitaria i servizi igienici siano condivisi o che un paziente debba percorrere un intero corridoio andare in bagno".

E che il Covid porterà a una necessaria revisione degli spazi ospedalieri viene confermato anche da Borrè, medico in primissima linea nella battaglia a virus e infezioni. "Ho proposto di iniziare a lavorare su quest'ala perché è del tutto isolabile dal resto dell'ospedale - ha spiegato Borrè - Nell'emergenza attuale ci siamo trovati a dover cercare posti letto per i malati che arrivavano senza sosta e ci siamo anche confrontati con la struttura del Sant'Andrea, un ospedale costruito negli anni '60 e che ovviamente manifesta tutti i limiti del caso".

In prima linea a sostenere l'intervento c'è la Fondazione Crv: "Abbiamo procedure snelle per intervenire in questo tipo di emergenza - rileva il presidente Aldo Casalini - e così come ha fatto il mio predecessore Nando Lombardi, anch'io credo che in questa situazione si debba dare un segno concreto di vicinanza alle esigenze del territorio e della sanità. Anche perché questo è un intervento di cui tutta la città potrà beneficiare anche in futuro".

Da Torino è giunto anche il ringraziamento di Pietro Presti, commissario straordinario per il Covid19. “La Fondazione CRV ha da sempre contribuito a sostenere importanti progetti a favore del territorio vercellese in ambito sociale e sanitario, rappresentando uno dei migliori esempi di filantropia istituzionale. Oggi più che mai, durante questo drammatico periodo emergenziale, la Fondazione ha dato un significativo e importante contributo per supportare l’ospedale di Vercelli a fronteggiare questa terribile epidemia. Non solo per assistere i malati con le apparecchiature necessarie, ma anche per migliorare le condizioni degli spazi ospedalieri, al fine di umanizzare le strutture per i degenti, grazie all’intervento e al prezioso contributo dell’Amministrazione del Comune di Vercelli. E seppure erogati in questa fase di emergenza, queste erogazioni, questi doni per la sanità vercellese, rappresentano anche un investimento per un prossimo futuro libero dal Covid-19”.