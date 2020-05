Vicenda Aprc, durissimi scontri tra Corsaro e Forte

Primo consiglio comunale della storia di Vercelli che si celebra a distanza per l’emergenza Covid 19. Consiglieri, sindaco e assessori sono collegati da casa. In Comune il presidente Locarni e il segretario Pavia.

28 presenti più il sindaco, 2 assenti (Cannata, Saggia) e lavori che non partono perché la voce di Locarni non viene sentita dai consiglieri che seguono i lavori a distanza, da remoto.

Surroga del consigliere che si è dimesso, Francesco D’Acierno, della Lega.

Subentra Alberto Pipitone. Problemi di collegamento dal Comune: la voce del segretario Pavia si sente, quella di Locarni no.

Comunicazioni del sindaco Corsaro.

«Vicinanza a chi soffre, ai familiari delle vittime, a chi soffre la gravità di questi momenti. Siamo costretti a rivolgere questi pensieri in ‘modo distante’. Un grande ringraziamento a medici, infermieri, e a tutte le persone che si sono messe a disposizione per gli altri, con solidarietà. La prima preoccupazione è che gli ospedali possano curare tutti. Bisogna dare atto al grande senso di responsabilità ai cittadini vercellesi. Ringraziamo la società Oxystore e l’avvocato Carlo Olmo per le mascherine donate. E Vipiana, la comunità cinese, subito vicina ai vercellesi».

Corsaro ha poi elencato tutti coloro che si sono adoperati per la distribuzione di mascherine e altri gesti «che in genere non si accompagnano con la volontà di apparire».

Altre citazioni di Corsaro: «Il vero eroe, il dottor Borrè, che non si mosso dal reparto di malattie infettive».

«L’architetto Patriarca e il personale comunale che ha lavorato con l’Asl».

«Oggi abbiamo la necessità di votare il Bilancio per poter accedere a contribuzioni nazionali… le difficoltà saranno le entrate, non si potranno fare cose con assembramenti, ma dovremo essere in grado di dare alla città i servizi necessari.»

Maura Forte chiede la parola per “mozione d'ordine”. Locarni dice di no.

«Volevo parlare del tavolo di crisi che è stato chiesto e risollecitato, ma il sindaco non ha colto la volontà di partecipazione da parte di tutti noi, così da poterci confrontare con il territorio. Sono passati 23 giorni: cosa intende fare l’Amministrazione?»

Il presidente Locarni contesta alla Forte di non seguire il regolamento: «Alle comunicazioni del sindaco, non debbono seguire interventi di altri.»

«Non capisco perché non sia stato invitato a parlare in streaming l’avvocato Carlo Olmo» dice Catricalà.

Si passa alle interrogazioni. Problemi tecnici di trasmissione: ora non si sente nemmeno Corsaro.

Via alle interrogazioni. Sono le 10 e 37 minuti.

Sul centro nuoto. Simion nel rispondere al consigliere Campominosi dice che i lavori riprendono lunedì e che il Comune sta per approntare il bando.

«Ci saranno costi aggiuntivi in tutti i cantieri, per la norme di sicurezza previste per il Covid 19», precisa il vicesindaco.

Scontro durissimo, tra Corsaro e Maura Forte in fase di discussione di un'interrogazione su Aprc. Vola, forse, qualche parola di troppo rispetto a un tema oggetto di duro confronto durante la campagna elettorale. Secondo Forte, quella di Aprc è un'occasione persa: «Vedremo aziende importanti insediarsi a pochii chilometri da Vercelli»; del tutto opposta la lettura del sindaco «La ditta si è rivelata del tutto inadempiente - ha ribattuto il sindaco - La verità è che quel contratto non andava firmato e soprattutto non andava firmato a ridosso delle elezioni».

Domus del Brut Fond. Un tema che, nell'ultima seduta del Consiglio comunale aveva creato un incidente - oggetti di successivi strascichi polemici - tra l'assessore Luigi Michelini e la minoranza. Con un investimento di 94mila euro il Comune potrà acquisire l'area di via Dal Pozzo

Catricalà: «Il Comune deve prima reperire i fondi, fondi che non sono stati trovati. Andiamo a votare qualcosa che non può far fronte alle richieste della sovrintendenza. Ma mi disabilitate l’audio?».

Problemi tecnici di trasmissione.

Riprende Catricalà: «Mi chiedo: perché non aspettare a quando ci sarà la disponibilità reale per acquistare il terreno».

Cressano: «Questa proposta di acquisto va verso un unicum archeologico che favorisca il turismo. Anche se ancora non c’è un finanziamento, ritengo giusto plaudire a quanto sta facendo l’amministrazione».

Parla la consigliera Demichelis… ma non si sente. Poi si sente: «Sarebbe l’unico ambiente visitabile…». Si continua a non sentire.

Maura Forte: «Complimenti alla Demichelis, per quanto si è potuto sentire. Mi chiedo: perché non si è proceduto già nel 2019? L’azione, ora, è corretta, mi spiace che non ci sia copertura, non è facile alienare beni, soprattutto oggi. Questa delibera, purtroppo, non porta all’acquisizione dell’area».

Scheda: «Perché non si è fatta una riunione al teatro Civico, si sarebbero rispettati i parametri della sicurezza. Brut Fond: favorevole, ma ancora oggi non si arriva all’acquisizione».

Univer: un fondamentale tassello di promozione dello sviluppo del vercellese o uno strumento dalle “ali spuntate” che fatica a diventare volano per l'economia del territorio? Se ne parla nel corso del Consiglio comunale al momento di valutare il rinnovo, fino al 2025, della convenzione per l'adesione al Consorzio. Sono convinti della necessità di aderire e sostenere l'ente i consiglieri di maggioranza che, attraverso Giovanni Fortuna, sostengono il ruolo fondamentale nello sviluppo. Parla invece di un ente che fatica a tradurre in pratica il suo mandato Alberto Perfumo, consigliere di SiAmo Vercelli. “Conosco dall'interno Univer – dice Perfumo – e so che fatica, con le dotazioni di cui è in possesso oggi, a svolgere ricerca, a dare impulso allo sviluppo del territorio e realizzare il mandato per cui è stato costituito. Ritengo che sia opportuno valutare un potenziamento dell'ente, oppure rassegnarci al fatto che la ricerca venga fatta altrove”. Un'osservazione che ha portato anche Michele Cressano (Pd) a chiedere che il consiglio di amministrazione dell'ente venga a riferire in aula su progetti, punti di forza e debolezza. Così come Maura Forte, in precedenza, aveva chiesto conto di un progetto, ideato con la passata amministrazione e ora accantonato.

A fronte di una mancanza di risposte sul tema, mentre la maggioranza ha compattamente votato per il prolungamento della convenzione, Camponinosi, Catricalà, Conte, Cressano, Forte, Fragapane, Giorgio, Naso, Nulli Rosso si sono astenuti, mentre Perfumo e Torazzo hanno espresso voto contrario. Il punto viene approvato.

Si passa alla serie di delibere propedeutiche al bilancio. Quantità delle aree edificabili, dalle aree del Pip a sud della Roggia Molinara, alle zona residenziali edificabili della prima cintura. Maura Forte chiede chiarimenti sul tema dello scolmatore delle acque in area Pip “che ha rappresentato il vero nodo che ha mandato all'aria l'accordo con Aprc. Quale sarà il futuro? Chi andrà a realizzare lo scolmatore qualora il terreno venisse venduto?”. Stizzita la replica di Corsaro: “Quella è la versione di Aprc, un contraente inadempiente rispetto al preliminare. Come può lei, che ha fatto il sindaco per cinque anni, credere a chi si è dimostrato inadempiente e non all'ente pubblico? Preferire la loro versione a ciò che dicono i nostri uffici, i funzionari comunali ai quali tutti ci affidiamo”. “Questa non è una sconfitta mia, è una sconfitta della città – ha replicato Forte -. Io sono dispiaciuta perché viene tolta alla città una possibilità di sviluppo senza una motivazione. Le procedure erano tutte avviate, non si può continuare a dire che non hanno presentato i nomi o che non avevano i soldi. Aprc sta comprando terreni in Lazio, in Emilia e in Piemonte e la loro presenza in questo momento di crisi avrebbe dato una valvola di sfogo e di aiuto”. “Avevamo detto ad Aprc di portare i contratti e che avremmo potuto ridiscutere tutto – ha replicato Corsaro – ma non l'hanno fatto. E lei ha pubblicato un post a difesa di Aprc, utilizzando le stesse parole che l'azienda ha scritto in una lettera protocollata in Comune il giorno successivo. E' intollerabile che lei vada contro l'ente pubblico per difendere un privato”.

Catricalà e Campominosi chiedono invece chiarimenti sulla differenza di metrature dell'area Pip messa in vendita. “Si parla di 308mila metri quadri, ma quelli che avremmo venduti ad Aprc erano circa 390mila. Come mai?”. La risposta del sindaco è che non tutti i terreni catalogati come aree produttive inserite nel contratto Aprc erano destinate ad attività produttive, alcune dovevano essere destinate a servizi e strade.

Nulli Rosso: “Sul tema Aprc il sindaco è scorretto eticamente, perché continuare ad accusare Maura Forte esclude la possibilità di ragionare in modo pacato. Io ancora non ho capito come mai mancano dei metri quadri. Se dice che i conteggi fatti dalla nostra amministrazione erano sbagliati, allora dovremo andare più a fondo per capire quest'affermazione”.

Catricalà: “A proposito di Aprc: ci sono state vertenze legali? E poi: come possono essere sbagliati i conteggi? Li fanno i tecnici, non l'amministrazione”.

Ancora schermaglie: tra Forte e sindaco, tra sindaco e Nulli Rosso. Insomma: il tema Aprc è di quelli sui quali sarà impossibile trovare una sintesi univoca tra le diverse componenti del Consiglio. Sarà il futuro a dire quale è stata la scelta – o quale sarebbe stata – la scelta migliore.

A chiudere la questione è Locarni che chiede di passare oltre: “Se restano dubbi, per favore, fate un'interrogazione specifica sul tema”.

Parere favorevole della Lega, di Fratelli d'Italia e di Forza Italia

Contrari: Campominosi, Catricalà, Conte, Forte, Nulli Rosso

Astenuti: Cressano, Fragapane, Giorgio, Perfumo

Conti pubblici e tasse. La minoranza chiede di inserire una norma specifica che tenga conto della situazione di crisi causata dal Covid19. “C'è gente che non potrà pagare perché quest'emergenza li ha gettati nella povertà. Pensate a chi tirava avanti con il proprio negozietto chiuso da due mesi. O a chi non ha preso cassa integrazione o non ha lavorato - dice Catricalà -. Stiamo parlando di persone che non potranno pagare le tasse perché adesso non possono neanche comprare il cibo per mangiare”. Una posizione che, dal punto di vista generale, viene condivisa dall'amministrazione comunale – come ha sostenuto l'assessore Luigi Michelini - che, tuttavia, chiede di approvare regolamenti e bilancio per poter mantenere in equilibrio i conti e i servizi forniti dalla città. “Tutte le spese generali dell'ente dovranno essere pagate, se no salta tutto il sistema. Abbiamo prorogato le scadenze fiscali e ora, come ci dicono gli uffici studi, aspettiamo di capire cosa succederà, quali saranno i vincoli di bilancio e i tempi e le modalità di ripresa. La strada che abbiamo scelto è di mantenere l'impianto del bilancio, operando poi con variazioni per andare incontro alle necessità di Vercelli”

Interventi vari su emendamenti e delibere relative al Bilancio.

Scheda: «Mi diventa difficile, oggi, capire chi siano i più deboli. Certo, ci sono i più deboli tra i deboli. Un Bilancio comunque non va discusso in remoto. Siamo impediti in una discussione, discutere così non è possibile».

Maura Forte spiega il suo emendamento: «Siamo solo agli inizi di un disastro per l’emergenza Comid. E la gente ha una sensazione di distacco, perché chi è in difficoltà si sente abbandonato. La fase 2 lascia aperte tante domande, su commercio e cultura per esempio. In questi mesi il Comune avrà risparmiato su scuola e cultura. È questo lo spirito di questi emendamenti. Come può, chi oggi è colpito dall’emergenza, come può fare? Come fare a rateizzare i tributi? Sospendiamo gli accertamenti e rinviamo i pagamenti.»

Assessore Politi: «Mai, neanche un giorno, ci siamo dimenticati della fase 2 e di quanto seguirà. Il nostro problema adesso sono le norme sovra-comunali. Avremo meno entrate, anche. Siamo intervenuti a sanare singole situazioni, fragilità varie. Ma adesso occorre un bilancio, ma non in modo provvisorio».

Roberto Scheda: «La sensibilità della Politi è nota. Tempo fa dissi: pensiamo ai più fragili, a famiglie con soggetti deboli. Ringrazio Stecco, perché ieri ne abbiamo discusso con la presidente dall’associazione autistici della Regione, c’era Francesca Debernardi dell’Angsa Vercelli. Se i genitori tornano a lavorare chi li guarda i ragazzi, parlo di tutti e parlo dei ragazzi speciali».

Campominosi: «Sulle rateizzazioni: mi sono accorto che le restrizioni che propone il Comune sono più rigide di quelle di Equitalia. Insomma, la rateizzazione va rivista. Cosa ne pensano i consiglieri di maggioranza? Vorrei saperlo».

L’assessore Simion: «Il Comune non deve perseguire creditori o debitori, il Comune fa un altro mestiere: deve garantire servizi alla comunità. Equitalia deve recuperare crediti insoluti, non è questa una nostra priorità. Non dobbiamo puntare a una sana gestione dell’ente, per evitare criticità future.»

Cressano: «Ritengo che il primo emendamento possa essere recepito da tutti. Sulle rateizzazioni. La minoranza ha fatto proposte e chiesto un tavolo di lavoro per capire meglio su quanto Michelini e Simion hanno detto in aula. In questa fase di emergenza non si è voluto coinvolgere tutte le forze del consiglio comunale».

Alberto Perfumo: «C’è il manovratore che ha impostato le scelte, dicendo che le modificherà, e ci sono gli altri che debbono stare a guardare cosa fa il manovratore. Pochi decidono e gli altri pedalano: mi sembra poco responsabile.»

