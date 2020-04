Consiglio comunale a distanza: tutti da casa, per il Covid

Primo consiglio comunale della storia di Vercelli che si celebra a distanza per l’emergenza Covid 19. Consiglieri, sindaco e assessori sono collegati da casa. In Comune il presidente Locarni e il segretario Pavia.

28 presenti più il sindaco, 2 assenti (Cannata, Saggia) e lavori che non partono perché la voce di Locarni non viene sentita dai consiglieri che seguono i lavori a distanza, da remoto.

Surroga del consigliere che si è dimesso, Francesco D’Acierno, della Lega.

Subentra Alberto Pipitone. Problemi di collegamento dal Comune: la voce del segretario Pavia si sente, quella di Locarni no.

Comunicazioni del sindaco Corsaro.

«Vicinanza a chi soffre, ai familiari delle vittime, a chi soffre la gravità di questi momenti. Siamo costretti a rivolgere questi pensieri in ‘modo distante’. Un grande ringraziamento a medici, infermieri, e a tutte le persone che si sono messe a disposizione per gli altri, con solidarietà. La prima preoccupazione è che gli ospedali possano curare tutti. Bisogna dare atto al grande senso di responsabilità ai cittadini vercellesi. Ringraziamo la società Oxystore e l’avvocato Carlo Olmo per le mascherine donate. E Vipiana, la comunità cinese, subito vicina ai vercellesi».

Corsaro ha poi elencato tutti coloro che si sono adoperati per la distribuzione di mascherine e altri gesti «che in genere non si accompagnano con la volontà di apparire».

Altre citazioni di Corsaro: «Il vero eroe, il dottor Borrè, che non si mosso dal reparto di malattie infettive».

«L’architetto Patriarca e il personale comunale che ha lavorato con l’Asl».

«Oggi abbiamo la necessità di votare il Bilancio per poter accedere a contribuzioni nazionali… le difficoltà saranno le entrate, non si potranno fare cose con assembramenti, ma dovremo essere in grado di dare alla città i servizi necessari.»

Maura Forte chiede la parola per “mozione d'ordine”. Locarni dice di no.

«Volevo parlare del tavolo di crisi che è stato chiesto e risollecitato, ma il sindaco non ha colto la volontà di partecipazione da parte di tutti noi, così da poterci confrontare con il territorio. Sono passati 23 giorni: cosa intende fare l’Amministrazione?»

Il presidente Locarni contesta alla Forte di non seguire il regolamento: «Alle comunicazioni del sindaco, non debbono seguire interventi di altri.»

«Non capisco perché non sia stato invitato a parlare in streaming l’avvocato Carlo Olmo» dice Catricalà.

Si passa alle interrogazioni. Problemi tecnici di trasmissione: ora non si sente nemmeno Corsaro.

Via alle interrogazioni. Sono le 10 e 37 minuti.

Sul centro nuoto. Simion nel rispondere al consigliere Campominosi dice che i lavori riprendono lunedì e che il Comune sta per approntare il bando.

«Ci saranno costi aggiuntivi in tutti i cantieri, per la norme di sicurezza previste per il Covid 19», precisa il vicesindaco.

Scontro durissimo, tra Corsaro e Maura Forte in fase di discussione di un'interrogazione su Aprc. Vola, forse, qualche parola di troppo rispetto a un tema oggetto di duro confronto durante la campagna elettorale. Secondo Forte, quella di Aprc è un'occasione persa: «Vedremo aziende importanti insediarsi a pochii chilometri da Vercelli»; del tutto opposta la lettura del sindaco «La ditta si è rivelata del tutto inadempiente - ha ribattuto il sindaco - La verità è che quel contratto non andava firmato e soprattutto non andava firmato a ridosso delle elezioni».

Domus del Brut Fond. Un tema che, nell'ultima seduta del Consiglio comunale aveva creato un incidente - oggetti di successivi strascichi polemici - tra l'assessore Luigi Michelini e la minoranza. Con un investimento di 94mila euro il Comune potrà acquisire l'area di via Dal Pozzo

Catricalà: «Il Comune deve prima reperire i fondi, fondi che non sono stati trovati. Andiamo a votare qualcosa che non può far fronte alle richieste della sovrintendenza. Ma mi disabilitate l’audio?».

Problemi tecnici di trasmissione.

Riprende Catricalà: «Mi chiedo: perché non aspettare a quando ci sarà la disponibilità reale per acquistare il terreno».

Cressano: «Questa proposta di acquisto va verso un unicum archeologico che favorisca il turismo. Anche se ancora non c’è un finanziamento, ritengo giusto plaudire a quanto sta facendo l’amministrazione».

Parla la consigliera Demichelis… ma non si sente. Poi si sente: «Sarebbe l’unico ambiente visitabile…». Si continua a non sentire.

Maura Forte: «Complimenti alla Demichelis, per quanto si è potuto sentire. Mi chiedo: perché non si è proceduto già nel 2019? L’azione, ora, è corretta, mi spiace che non ci sia copertura, non è facile alienare beni, soprattutto oggi. Questa delibera, purtroppo, non porta all’acquisizione dell’area».

Scheda: «Perché non si è fatta una riunione al teatro Civico, si sarebbero rispettati i parametri della sicurezza. Brut Fond: favorevole, ma ancora oggi non si arriva all’acquisizione».

