Santhià ricorda l'Eccidio del 1945

Sanhtià ha ricordato con il silenzio e il pensiero le vittime civili e i partigiani caduti della strage del 29 e 30 Aprile 1945.

"Questa mattina insieme all'Anpi di Santhia abbiamo reso memoria al cippo commemorativo in Strada Bellavista, in forma istituzionale abbiamo voluto rappresentare tutta la città con le Associazioni" spiega il sindaco, Angelo Cappuccio.

Vista l'emergenza sanitaria, è stato necessario rimandare l'iniziativa organizzata insieme alla Casa della Resistenza di Sala Biellese. "Volevamo rendere omaggio all'anniversario con un video e con una mostra dedicata ai partigiani coinvolti, che ricostruisse le loro storie individuali. Il progetto realizzato con la collaborazione dell'Amministrazione Comunale di Santhià ed ANPI Santhià è solo rimandato - assicura il sindaco - Rolando Magliola ha fatto un gran lavoro di ricostruzione su dati documentali, che sicuramente porterà nuova luce sui tragici avvenimenti. Intanto i nomi dei caduti resteranno sempre nei nostri cuori".

In quella tragica pagina di storia cittadina, a Liberazione ormai avvenuta, persero la vita 52 persone tra partigiani e civili, falciati dalla truppe tedesche.

Ecco i nomi di civili e partigiani caduti.

Civili: De Stefani Ferdinando anni 53, De Stefani Franco 18, Novero Susanna in De Stefani 47, Mino Lorenzo 53, Mino Franco 80, Borgo Giorgio 39, Bertoglio Davinia in Borgo 35, Daniele Felicita in Comoglio 50, Comoglio Pasquale 18, Molinaro Grato 41, Molinaro Giovanni 66, Giublena Pietro 30, Cafasso Alessandro 18; Cisari Angelo 18, Cisari Carlo 16, Fantone Ervilio 19, Fantone Pietro 43, Occleppo Michele 54, Piolatto Giovanni 50, Piolatto Giuseppe 21, Zenoglio Gaudenzio 50, Zenoglio Francesco 17, Gaia Pietro 62, Canavese Antonio 50, Zucca Caterina 49.

Questi i nomi dei partigiani e sappisti caduti: Aglietta Ugo (Ugo II) anni 24, Sollazzo Carmine (Pisano) 19, Cappellaro Giulio (Ciocia) 19, Casalino Giovanni (Cita) 27, Guala Aldo (Crak) 19, Pizzi Benito (Cici) 18, Piccoli Giuseppe (Picco) 18, Piccoli Pasquale (Zena) 15, Sartori Ermide (Gagno) 21, Antoniotti Alberto (Topolino) 15, Mussano Aldo (Lic) 22, Bevilacqua Lorenzo (Rione) 18, Lovato Vittorio (Martello) 20, Cassata Giuseppe (Tomson) 18, Torta Franco (Fulvo) 18, Conterno Giovanni (Sceicco) 16, Ramella Pezza Leo (Givo) 20, Mazza Ilario 19, Panizza Adelio (Zio) 23, Fortuna Lino (Vice), Tricerri Domenico 51, Bigatti Pierino (Virgola) 40, Cogo Luciano (Nucci) 19, Moriano Vincenzo (Tel) 32, Negro Silvio (Tigre) 20, Monteferrario Renzo (Tommy) 23, Ramella-Valet Giovanni (Tabor) 25, Toso Giovanni (Cappone) 25, Perona Oreste (Stawisky) 25.