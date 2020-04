La figura ricoperta dal graphic designer è riconducibile a quella di una persona creativa che impiega una certa tecnica in tutto ciò che è visivo nella comunicazione. Si occupa di fornire informazioni per pubblicazioni, film, packaging, pubblicità, insegne, manifesti, loghi e anche mezzi di comunicazione (come possono essere i siti web).

Questa professione è nota perché la persona che ricopre questo ruolo, oltre a possedere conoscenze e tecnologie appropriate, si avvale di spirito critico e creatività. A seconda del ramo in cui è specializzato, il graphic designer utilizza vari strumenti: per la scrittura e il disegno utilizza penne o matite, per la stampa si avvale di determinate macchine (come ad esempio le stampanti), mentre per la fotografia, ovviamente fa uso di apparecchi fotografici e video.

Solo a partire dagli anni ottanta si è sviluppata al punto la tecnologia da essere usata per creare al computer elementi visivi che precedentemente venivano creati semplicemente a mano.

Naturalmente gli strumenti tradizionali vengono ancora utilizzati per molti motivi, come per disegnare degli schizzi che poi verranno completati tramite il computer.

Attualmente questa tecnologia viene considerata indispensabile in questo campo, tanto che molti ritengono sia più efficace dei sistemi tradizionali.

La costruzione, ristrutturazione o rifacimento di qualsiasi unita immobiliare a bisogno di questi programmi.

Alcune delle responsabilità del graphic designer sono le seguenti:

- utilizzare fotografie, strumenti di progettazione e programmi per creare immagini piacevoli esteticamente;

- avere contatti con il cliente, in modo da capire quale siano le sue esigenze e priorità;

- supervisionare vari progetti contemporaneamente, se capita;

- fare una stima dei costi dei materiali e del tempo impiegato nella realizzazione dei vari progetti;

- coordinare qualsiasi aspetto della produzione sia per quanto riguarda le stampe sia materiali audiovisivi o elettronici (come siti web);

- essere all’avanguardia per quanto riguarda gli ultimi trend del design, nelle pubblicazioni e nelle produzioni.

I ruoli che può ricoprire il graphic designer sono svariati, tra questi sono presenti:

- l’illustratore. Si occupa, generalmente, di ideare disegni e illustrazioni per prodotti di comunicazione (come ad esempio libri, riviste, etc…) o per prodotti commerciali (come possono essere tessuti, cartoline, packaging, etc…);

- il progettista di marchi e logotipi. Si occupa dell’ideazione e creazione di marchi, che devono avere alcune qualità fondamentali come la leggibilità, l’immediatezza, il riconoscimento della marca;

- il grafico multimediale. Il suo compito è quello di progettare disegni e immagini per il multimediale;

- il web designer. Ha un ruolo importantissimo nella progettazione delle pagine web, nelle decisioni sullo stile e i suoi contenuti, sugli elementi visivi e tanto altro;

- il brand designer. Si occupa di gestire i segni grafici dell’azienda per cui si sta lavorando.







Indirizzo: Piazza Amedeo Peyron 13/D, 10143, Torino (TO)

Email: progettazionedesign3@gmail.com

Web: Architetti Torino e INTERIOR DESIGN • ProgettAZIONEDesign.com