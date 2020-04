Fuori strada con l'auto: ferito il conducente

Incidente con un ferito, nella serata di mercoledì, sulla strada per Villata, a circa 100 metri dal canile. Poco dopo le 20, una squadra Vigili del Fuoco di Vercelli è intervenuta per un incidente stradale che ha coinvolto un'unica vettura sulla quale viaggiava soloil guidatore: l'auto è uscita di strada, terminando la sua corsa in un campo adiacente, dove si è ribaltata.

L'intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di prestare le prime cure al conducente, rimasto ferito e successivamente, all'arrivo del personale del 118, trasportato in ospedale a Vercelli per le cure del caso. Nel frattempo i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario dell'incidente.