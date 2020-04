Tiramani: "Un educatore ogni 5 bambini e assistenza garantita per i genitori che tornano al lavoro"

Un servizio di assistenza per i bambini che hanno entrambi i genitori al lavoro e che, visto il permanere dei divieti, non possono tornare a scuola né in altre strutture analoghe, tipo centri estivi.

Lo propone il sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani che, in qualità di parlamentare, sta interessando sul tema anche il Governo.

"A Borgosesia - spiega Tiramani - il tema dell'assistenza ai bambini mentre i genitori sono al lavoro è sentito. Chiedo al Governo di autorizzare la mia iniziativa, che per di più sarebbe a spese dell’amministrazione comunale: offrire un supporto concreto alle famiglie e anche ai piccoli che, dopo 2 mesi chiusi in casa, hanno l’esigenza di giocare e di trascorrere del tempo con i loro coetanei. Intendo offrire un servizio stile pre-post allargato con orario 8 - 18 solo per le famiglie che hanno esigenze effettive, ovvero con entrambi i genitori al lavoro. Si tratterebbe di un servizio di assistenza, da svolgere all’interno delle strutture scolastiche di proprietà comunale che attualmente sono chiuse, con un educatore ogni cinque bambini per classe, ovviamente rispettando spazi e misure di sicurezza".

La proposta di Tiramani, se accettata, potrebbe diventare addirittura pilota in Italia: “Secondo quanto stabilito dal Presidente Giuseppe Conte il prossimo 4 maggio riapriranno le aziende ma non le scuole con evidenti problemi per le famiglie italiane. Se entrambi i genitori tornano al lavoro i figli con chi stanno? - si chiede il parlamentare - Il Governo ha liquidato la questione con 15 giorni lavorativi di congedo parentale per uno dei due genitori che si traducono in tre settimane lavorative a fronte di tre mesi di chiusure. È un tema sentito e sociale e per questo auspico non solo che il governo non ne ostacoli la messa in pratica a Borgosesia, il comune che amministro, ma chiedo ufficialmente che lo proponga come progetto pilota e lo estenda subito a tutta Italia per non lasciare sole le famiglie”.