Mondo del riso e del basket in lutto: morto Marco Oletti

Mondo del basket in lutto per la morte di Marco Oletti, giocatore e poi dirigente dell'Ecs Basket di Crescentino. Aveva 66 anni e, oltre sua grande passione sportiva, era stato, nella sua attività professionale presidente dell'Unione Agricoltori Vercelli-Biella, presidente del Consorzio vendita risone e della Federazione nazionale di prodotto riso, e Console onorario italiano a Craiova, in Romania.

"Marco ha rappresentato un pezzo importante dei nostri 42 anni di storia - ricorda Davide Rosmo sul profilo Facebook della società - Nella seconda metà degli anni ottanta è entrato a far parte del mondo biancoazzurro prima come giocatore e poi come dirigente. Con lui la pallacanestro crescentinese ha vissuto il passaggio dalla Polisportiva Libertas alla e.c.s. basket che conosciamo oggi, lasciando l'ala protettrice della polisportiva che accomunava il basket all'atletica ed al volley per avventurarsi in un percorso difficile ma reso possibile dal suo entusiasmo e dal momento storico del basket crescentinese, che in quegli anni era stato capace di attirare le attenzioni di tanti ragazzi ma anche di persone che si dedicavano alla parte dirigenziale della vita associativa. Non è stato facile ma lui ha contribuito in maniera determinante a realizzare questo passaggio e suggerire i percorsi da intraprendere per far mettere radici alla pallacanestro locale. Ha contribuito anche a far nascere il settore giovanile ed a portare diversi giovani ad intraprendere la carriera da allenatore o istruttore di basket".

Partecipazione di lutto anche da parte del Comitato Regionale Basket del Piemonte che, in una nota, esprime tutta la propria vicinanza alla società e alla famiglia. Le esequie si svolgeranno in forma privata come previsto dalle vigenti normative.