Lunedì Vercelli riparte: si torna a lavorare in Piscina, a San Marco, sulle scuole

Vercelli si affaccia alla normalità. Dal 4 maggio riaprono i cantieri comunali della piscina di via Baratto, di San Marco, delle Botteghe Creative, dell’Atlante e della scuola Ferrari.

"In questi giorni - spiega il vicesindaco Massimo Simion, assessore ai Lavori Pubblici -, ci stiamo preparando all’attuazione del nuovo protocollo per la sicurezza nei cantieri siglato il 24 aprile scorso. I cantieri erano stati chiusi intorno alla metà di marzo e finalmente dopo un mese e mezzo potranno riaprire. Un ruolo fondamentale è affidato al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione assieme a quello della progettazione, che dovranno adeguare e assicurare la concreta attuazione alle misure contenute nel protocollo".

E se la nota positiva è la ripresa degli interventi in corso, quella che fa in qualche misura preoccupare è il prevedibile aumento dei costi. "È plausibile che le nuove misure di sicurezza porteranno maggiori costi di cantiere e questo determinerà rilevanti aumenti sul costo delle opere, assorbili con difficoltà dalle disponibilità del Comune", commenta Simion.

Altra nota negativa è quella relativa al rifacimento della pista di atletica del Campo Coni: "Essendo stati affidati a un’impresa tedesca, i lavori purtroppo ripartiranno più avanti - spiega Simion - Per ora è consentita ai lavoratori stranieri, la possibilità di entrare in Italia solo per limitati periodi di tempo (72 ore, prorogabili di altre 48)".

I nuovi appalti per l’adeguamento del Pala Piacco, dell’anello di controllo delle direttrici della città, della Biblioteca e della pista ciclabile di corso Torino inizieranno nel mese di giugno, in attesa dei tempi tecnici necessari per le verifiche di legge finalizzate alla definitiva aggiudicazione dei lavori.

"È auspicabile - conclude Simion - che con i prossimi provvedimenti del Governo, arrivi anche il rilancio del piano annuale delle opere pubbliche comunali e il ritorno a una nuova quotidianità, attraverso lo snellimento dei procedimenti amministrativi e lo stanziamento di finanziamenti a favore degli enti territoriali per gli investimenti".