Fipe Ascom in Comune per le proposte sulla Fase 2

Parte con 100mila euro il fondo comunale destinato a sostenere il "Patto di Comunità per la Rinascita" sul quale il sindaco Andrea Corsaro e l'amministrazione stanno lavorando in vista della ripartenza.

Un tema sul quale il primo cittadino si è confrontato con i rappresentanti di categoria FIPE – ASCOM – Confcommercio Vercelli Imprese per l’Italia, invitati a presentare le richieste e le esigenze della categoria dei pubblici esercizi così provata dall’emergenza sanitaria.

"Sono state affrontate le problematiche più immediate e ci si è confrontati sulle azioni di intervento che l’Amministrazione Comunale intende intraprendere in modo condiviso per una ripresa delle attività di settore - si legge in una nota del Comune -. A conclusione il sindaco ha ribadito l’impegno ad attuare misure economiche a sostegno delle parti più deboli e del sistema produttivo".