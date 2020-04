Manifestazione (indignata) contro la Regione Piemonte

Giovedì 30 aprile 2020, dalle ore 10 alle 10.30, davanti a tutti i presidi ospedalieri del Piemonte, il personale del Servizio Sanitario Regionale insieme a Fp CGIL e UIL Fpl, manifesteranno la propria indignazione nei confronti della Regione Piemonte, accusata di aver lasciato operare il personale di tutte le ASL del Piemonte in condizioni inaccettabili, proprio in un momento di grave crisi epidemiologica, come quella tuttora in corso.

Assenza di DPI (Dispositivi Personali Individuali) per la sicurezza propria e dei pazienti, scarsità di tamponi e test sierologici, inadeguato numero di nuove assunzioni e inadeguate risorse economiche aggiuntive per l’incentivazione del personale: queste sono solo alcune delle imputazioni mosse a carico della Regione Piemonte dalle segreterie regionali di Fp CGIL e UIL Fpl e per le quali invitano tutti a partecipare.

Giovedì 30 aprile 2020, dalle ore 10 alle 10.30 presso le sedi Ospedaliere di Vercelli e Santhià

e dalle ore 14.30 alle ore 15 presso l’Ospedale di Borgosesia.

