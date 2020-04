Tiramani: interrogazione sul prezzo delle mascherine

"L'ordinanza relativa al prezzo di vendita calmierato delle mascherine arriva quando farmacie e aziende ne hanno acquistate partite intere a prezzi decisamente superiori rispetto a quello al quale dovranno venderle. Chi tutela coloro che si sono mossi che hanno acquistato mascherine prima dell’intervento del Governo?". Lo chiede, in un'interrogazione al Presidente del Consiglio, il deputato vercellese Paolo Tiramani, sindaco di Borgosesia.

«Con l’ordinanza numero 11 del 26 aprile – spiega il deputato - il Commissario straordinario per il contenimento e contrasto del Covid-19 ha stabilito che i rivenditori finali dovranno vendere le mascherine a 50 centesimi l’una, al netto dell’IVA. Perfettamente d’accordo sulla necessità di favorire la massima diffusione di questi dispositivi, ma ci sono molti imprenditori e rivenditori che si sono mossi preventivamente, con l’obiettivo di rendere i Dpi disponibili sul territorio nazionale, acquistando le mascherine a un prezzo superiore ai 50 centesimi a cui oggi dovrebbero rivenderle. Chiedo dunque al Presidente – conclude Tiramani - quali misure preveda di mettere in campo a tutela di chi ha in azienda stock di questi materiali, che dovrà rivendere ad un prezzo inferiore a quello a cui li ha acquistati, con il risultato di subire perdite sicure quanto imprevedibili al momento dell’acquisto».

Insomma, va benissimo intervenire a tutela dei consumatori evitando che i prezzi lievitino, ma occorre che nessuno sia danneggiato da questa misura: «Fondamentale tutelare le famiglie italiane – conclude l’onorevole Tiramani – ma altrettanto imprescindibile non lasciare soli i nostri imprenditori, ossatura della nostra economia e punto di riferimento per la ripartenza del Paese. Il Governo con questa ordinanza ha messo la classica toppa a un problema oggettivo, senza però curarsi degli effetti sulle farmacie, che su questi prodotti lavoreranno senza introiti, e sulle ortopedie sanitarie, che non potranno avere rimborsi dallo Stato. Occorre trovare, e presto, una soluzione».