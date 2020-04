Un pool per indagare sulla gestione dell'emergenza. Icardi: "Sono tranquillo, ho fatto tutto quel che ho potuto"

"Sono tranquillo, ci ho sempre messo la faccia e ho sempre fatto tutto quello che potevo e sapevo fare. Se dovessi andare in carcere, lo farò a testa alta". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Piemonte Luigi Icardi, alla richiesta di un commento sulla scelta della Procura di Torino di costituire un pool di sei magistrati anti-Covid, dedicato ai fascicoli di indagine connessi alla gestione sanitaria dell'emergenza Coronavirus. A coordinare il pool, composto da quattro pubblici ministeri, saranno gli aggiunti Vincenzo Pacileo ed Enrica Gabetta. Al momento sui tavoli dei pm sono giunti numerosi esposti, a seguito dei quali sono stati aperti dei fascicoli "K", senza ipotesi di reato e indagati.

Icardi, che lunedì ha salutato 25 infermieri dell'Esercito che andranno a operare nelle Rsa piemontesi, ha poi aggiunto: "Fin dall'inizio abbiamo seguito le linee dell'Oms, poi riprese dall'Istituto superiore della Sanità. Il Veneto ha disobbedito e ha fatto bene, con il senno di poi avremmo disobbedito anche noi".

Sulle critiche dirette all'operato della Regione, Icardi è perentorio: "Se servisse a qualcosa darei le dimissioni anche domani, ma ora bisogna lavorare sul campo. Poi a bocce ferme trarremo le conclusioni".

Infine, sulla prossima Fase 2, l'assessore spiega: "Un po' più di tempo non avrebbe guastato, ma il periodo è molto difficile per le famiglie e per il tessuto produttivo, la parola d'ordine ora è prudenza".