Mascherine, sanificazione, aiuto: il "grazie" dei poliziotti

I sindacati di Polizia Siulp, Sap, Coisp, Siap e Fsp, che rappresentano di fatto la totalità dei poliziotti vercellesi, ringraziano la società “Glassdrive” di Davide Canigiula, l'avvocato Carlo Olmo, e la Comunità Cinese di Vercelli: la prima società, con un grande atto di solidarietà e stima verso la Polizia di Stato e in particolare verso la Questura di Vercelli, ha sanificato il parco macchine della Questura; Olmo e la comunità cinese hanno donato migliaia di mascherine (di vario genere) permettendo ai poliziotti di lavorare in sicurezza ed essere ogni giorno su strada al servizio dei cittadini.

"A tutti loro diciamo: Grazie di cuore - si legge in una nota sindacale -. Estendiamo i nostri ringraziamenti a tutta la cittadinanza, che non ci ha fatto mai mancare il sostegno e la propria vicinanza. grazie. Noi ci saremo sempre, ma sappiamo anche di non essere soli".