L'infettivologo Bassetti: «Coronavirus, come difendersi nella Fase 2» (VIDEO)

Dal 4 maggio inizierà la cosiddetta "Fase 2" dell'emergenza Coronavirus.

Indispensabile, in quello che sarà il momento di convivenza col Covid-19, adottare adeguate misure di sicurezza, e in particolare durante l'intervista in diretta alla Voce di Genova, l'infettivologo Matteo Bassetti, direttore delle Malattie Infettive dell'ospedale San Martino, ha spiegato come dovranno essere usati i dispositivi di protezione individuale, cioè le mascherine e i guanti.

«Quello che si dovrà fare è mantenere il distanziamento di 2 metri: nel caso in cui non sia possibile, si dovrà usare la mascherina. Lo stesso vale per gli ambienti chiusi, in cui dovremo indossarla. Mentre i guanti non servono, se non agli operatori sanitari o quando si va al supermercato a comprare frutta e verdura».

Quello che occorre fare, quindi, è «semplicemente lavarci le mani, perché se mi metto i guanti e li tengo dalla mattina alla sera non riduco il rischio: il virus resta lì sopra».