Asm cambia il prodotto per la sanificazione dei mezzi

Si è risolto, prima ancora di arrivare in Consiglio comunale, il problema del detergente utilizzato da Asm per la sanificazione dei mezzi e che, secondo quanto avevano fatto notare Paolo Campominosi e Andrea Conte, non sarebbe stato adeguato rispetto ai protocolli di prevenzione del Covid19.

"Dopo la nostra interrogazione del 18 aprile - spiegano oggi i due consiglieri comunali - in data 27 aprile l’Azienda ha messo a disposizione degli operatori un nuovo prodotto. Da quanto si evince dalla scheda tecnica, questo igienizzante e decontaminante è in linea con quanto previsto dal protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro siglato fra il Governo e le parti sociali. Fa piacere - è la conclusione dei consiglieri - che la nostra segnalazione, prima ancora di ricevere una risposta da parte dell’Amministrazione, abbia portato in tempi brevi, a una azione concreta e al conseguente miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori".