Nomine in giunta, occasione persa

Riceviamo e pubblichiamo.

Rimpasto di Giunta regionale oggi 27 aprile in piena crisi da Covid: per tenere buoni i Fratelli d'Italia la casella lasciata libera da Roberto Rosso è stata nuovamente occupata da uno di loro, secondo i meccanismi più puri dello spoil system, come se su sanità e sociale in questa Regione non stia capitando niente.

Noi avevamo chiesto un atto di discontinuità sull'assessorato alla Sanità, e semmai anche delle Politiche Sociali (insomma, i vertici del sistema sociosanitario piemontese) in quanto inadeguati (nonostante Icardi scarichi la responsabilità sull'Istituto Superiore di Sanità).

Il commissariamento di fatto della sanità piemontese, data a un politico come Fazio, poteva essere un modo per fare un rimpasto di Giunta serio e ripartire con serietà. Occasione persa.x