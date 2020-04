Cirio: "Ripartenza con prudenza: in Piemonte no ai take away e agli spostamenti nelle seconde case"

"Il Piemonte ha bisogno di guardare al 4 maggio e alla Fase due della ripartenza, ma confermando la linea del rigore e della prudenza". Lo ha detto oggi il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, durante l'incontro con il Comitato tecnico scientifico in vista delle nuove misure di contenimento per l'emergenza coronavirus.

"Il Governo - ha spiegato Cirio - ha dato il via libera alla riapertura delle attività produttive e questo avverrà anche in Piemonte. Ma alla luce dei dati attuali, riteniamo essere prudenti sulle attività sociali e su determinate attività commerciali, come ad esempio il take away, che possono creare situazioni di assembramento difficilmente gestibili, soprattutto nelle grandi città come Torino. Stesso discorso vale per gli spostamenti verso le seconde case, che consentiremo solo in un secondo momento quando le condizioni lo renderanno possibile".