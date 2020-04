Morti durante l'emergenza Coronavirus: indagini in corso su nove Case di Riposo

Nove Case di Riposo della Provincia di Vercelli sono nel mirino della Procura della Repubblica che ha aperto fascicoli dopo aver ricevuto esposti relativi ai contagi e all'elevato numero di morti che si sono verificati tra marzo e aprile.

Le indagini puntano a verificare se vi siano state omissioni e carenze nella gestione dell'emergenza tali da aver causato contagi e decessi tra i pazienti e il personale. Come è noto, nel vercellese ci sono state situazioni di grande difficoltà in molte Residenze sanitarie assistenziali, con operatori e anziani contagiati e vittime.

Sul numero di queste ultime sono le perizie mediche a dover far luce: per ora, è emerso che 3 delle 5 autopsie finora condotte sui morti della Casa di Riposo di piazza Mazzini hanno evidenziato che gli anziani morti erano stati colpiti dal Covid19.

leggi anche: DUE INDAGATI PER LE MORTI IN CASA DI RIPOSO

In settimana, intanto, i carabinieri dei Nas, che conducono le indagini coordinate dalla Procura di Vercelli, hanno sequestrato le cartelle cliniche e anche tutta la documentazione relativa alla corrispondenza tra la struttura, le istituzioni e l'Asl. Lo scopo evidente è stabilire se tutti i protocolli di sicurezza, compresi quelli relativi al ricovero in ospedale di persone eventualmente colpite dal Covid in modo grave, siano stati eseguiti in modo corretto. L'inchiesta sulla Rsa di piazza Mazzini è l'unica, attualmente, ad avere indagati e ipotesi di reato certe (la Procura contesta l'omicidio colposo plurimo e l'epidemia colposa). Ma non è escluso che gli accertamenti in corso portino altri nomi nel registro degli indagati.