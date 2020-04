Cilavegna, bimbo di 1 anno si ustiona gravemente

Grave incidente domestico nella serata di domenica 26 aprile a Cilavegna. Un bimbo di 13 mesi, residente in zona Sant'Anna situata alla periferia del paese, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, si sarebbe ustionato rovesciandosi addosso un recipiente al cui all'interno c'era dell'acqua bollente. L'episodio è avvenuto poco dopo le 20, sul posto è giunto l'elisoccorso proveniente da Milano, che dopo le prime cure al piccolo coordinate dal personale del 118, lo ha caricato e trasportato all'ospedale Niguarda nel reparto grandi ustionati, dov'è giunto intorno alle 21:30.