"Non abbiate paura dell'ospedale: ci sono percorsi sicuri per pazienti Covid e non Covid"

"Non abbiate paura di venire in ospedale. Fin dall'inizio abbiamo predisposto percorsi assolutamente sicuri e separati tra malati Covid e non Covid. Dunque chi ha malori o problemi di salute improvvisi e gravi venga subito al Pronto soccorso". L'appello di Roberta Petrino, primario di Medicina e Chirurgia d'Accettazione d'Urgenza dell'ospedale Sant'Andrea racconta una conseguenza meno nota ma altrettanto grave dell'emergenza sanitaria in corso da oltre due mesi.

Le statistiche registrano che, dall'inizio della pandemia, si sono praticamente azzerati gli accessi dei codici bianchi ai Pronto soccorsi degli ospedali. Poco male, vien da dire, visto che si trattava spesso di quelli che vengono definiti "accessi impropri". Purtroppo, però, per paura del virus, ci sono state anche persone che, pur essendo in gravi condizioni, hanno evitato fino all'ultimo di andare in ospedale. Talvolta con conseguenze drammatiche.

"Fin dall'inizio dell'emergenza l'ospedale Sant'Andrea ha subito predisposto percorsi differenziati - precisa il primario -: a tutti i pazienti viene dunque garantito la migliore assistenza possibile. Perciò ripeto: se accusate un malore grave e improvviso venite subito al Pronto soccorso. Senza paura del Coronavirus. Io stessa mi sono ammalata e sono stata paziente di questi ottimi colleghi e posso assicurare che viene fatto un lavoro fantastico".

Un discorso che può essere applicato anche ad altri servizi rimasti attivi durante l'epidemia - dal servizio vaccinale ai reparti che forniscono cure indifferibili. "Non abbiate paura dell'ospedale - è il messaggio -: siamo qui a lavorare per la vostra salute".

Rispetto all'emergenza Covid19, invece, la dottoressa Petrino precisa che "Non possiamo dire che l'epidemia sia finita. Quindi è importante osservare tutte le misure che ci vengono richieste. Si tratta di misure dure, pesanti da sopportare ma sono il principale strumento per evitare nuovi contagi".