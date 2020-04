Fase 2, niente messe: la protesta dei vescovi

Nonostante le dichiarazioni del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, sulle misure allo studio per garantire l'esercizio della libertà di culto, la Fase 2 ancora non prevede la possibilità di funzioni religiose alla presenza di popolo. Un passaggio che ha suscitato un'immediata reazione contraria della Cei, la conferenza episcopale italiana che, in una nota diffusa al termine della conferenza stampa del premier Giuseppe Conte rileva come “dopo settimane di negoziato che hanno visto la Cei presentare orientamenti e protocolli con cui affrontare una fase transitoria nel pieno rispetto delle norme sanitarie, il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri varato domenica sera escluda arbitrariamente la possibilità di celebrare Messa con il popolo. Alla Presidenza del Consiglio e al Comitato tecnico scientifico si richiama il dovere di distinguere tra la loro responsabilità – dare indicazioni precise di carattere sanitario – e quella della Chiesa, chiamata a organizzare la via della comunità Cristiana nel rispetto delle misure disposte, ma nella piena autonomia. I vescovi non possono accettare di veder compromesso l'esercizio della libertà di culto”.