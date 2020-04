Riaperture dal 4 maggio: ecco cosa si sa finora. Conte: «Più spostamenti, scuola a settembre»

In attesa del decreto sulle riaperture del 4 maggio («Lo annunceremo al più tardi all’inizio della prossima settimana», dice Conte), proviamo a fare il punto su ciò che potrebbe ripartire anche dopo l'intervista del premier Conte sull'edizione odierna de "La Repubblica". Stando allo stesso giornale, non c'è ancora una parola definitiva sull'eliminazione dell'autocertificazione per gli spostamenti tra comuni e all'interno della stessa regione, che saranno resi possibili. Intanto il Veneto e, da lunedì, la Liguria hanno già allentato alcune misure.

Scuola

Conte dice che "riaprirà a settembre per i rischi molto alti di contagio. La didattica a distanza, mediamente, sta funzionando bene".



Mascherine a prezzo calmierato

Lo Stato dovrebbe diventerà produttore (l'obiettivo è produrne tra i 400mila e gli 800mila pezzi al giorno, per arrivare fino a 25 milioni) e si lavora perché tutti i cittadini possano riceverle. Uno dei punti ancora non risolti da inserire nel decreto è quello sull'obbligatorietà o meno nei luoghi pubblici all'aperto. Il commissario Arcuri ha detto che il prezzo sarà fisso sia per la vendita sia per quanto riguarda l’aliquota fiscale: si ipotizza 90 centesimi a mascherina e la gratuità per chi già non paga il ticket.

Ristorazione

«Bar e ristoranti non riapriranno il 4 maggio - ha detto Conte - Stiamo però lavorando per consentire ai ristoratori non solo consegne a domicilio, ma anche attività da asporto». Possibile dunque che dal 4 maggio sia dato il via libera all'asporto recandosi direttamente nel locale interessato (in Veneto Zaia lo ha già fatto, pur con regole precise come quella dell'obbligo di prenotazione telefonica od online del proprio turno, e solo nei locali del proprio comune). La data per riaperture di ristoranti e bar potrebbe dunque essere spostata all'11 maggio o più probabilmente al 18, si presume con tavoli dimezzati e distanziati, guanti e mascherine per lavoratori e clienti.

Negozi

La data possibile per la prime riaperture, a partire dal settore abbigliamento e calzature, è quella dell'11 maggio, ma non per i centri commerciali, che dovrebbero aspettare ancora: sarà necessario per la riapertura degli esercizi commerciali, come scrive il Corriere, la necessità di «fare rispettare la distanza». Gli accessi saranno regolamentati e scaglionati in base alle dimensioni dell'attività, gli altri dovranno aspettare il loro turno fuori, a distanza.



Parrucchieri e centri estetici

Si ipotizza la riapertura al 18 con misure di protezione obbligatorie, entrate contingentate o prenotabili e, anche qui, guanti e mascherine per lavoratori e clienti. Era stata ventilata l'idea di dover rispettare il rapporto uno a uno (un cliente, un dipendente) ma non c'è alcuna certezza: farà testo il decreto.



Spostamenti e autocertificazione

La certezza è che dal 4 maggio ci sarà «maggiore libertà di circolazione ma non sarà un liberi tutti». Dovrebbero essere consentiti gli spostamenti tra un comune e l'altro, e all'interno della propria regione: resta aperto il confronto sulla necessità di mantenere o meno l'obbligatorietà dell'autocertificazione, che resterà per gli spostamenti tra una regione e l'altra, consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute.



Passeggiate, corse e parchi

Possibile che il 4 maggio ci sia la possibilità di tornare a correre, andare in bici e fare sport all'aperto. Gli esperti subordinano l'apertura dei parchi alla necessità di ingressi contingentati e controlli per fare rispettare distanze ed evitare assembramenti, in particolare nelle aree frequentate dai bambini. E i professionisti dello sport? Si ipotizza di consentire lo svolgimento di allenamenti individuali.



Centri estivi per i bambini

Ci sarebbe il "no" degli esperti alla riapertura di oratori e centri estivi ma se i genitori torneranno al lavoro, e con i nonni da difendere dal possibile contagio, qual è la soluzione possibile per fare passare l'estate in sicurezza ai bimbi d'Italia? Il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, definisce «irrinunciabile» la questione centri estivi. Quindi su questo punto c'è ancor più incertezza e si dovrà attendere il Dpcm, sempre che venga deciso qualcosa.

Turismo e spiagge

Detto della possibilità data dal governo di fare il bagno per chi abita in località lacustri o marine, sempre che divieti comunali o locali non lo impediscano, si studia il modo per consentire a tutti la prossima estate di accedere alle spiagge con ombrelloni distanziati, accessi a numero chiuso anche nelle spiagge libere e prenotazioni obbligatorie negli stabilimenti balneari. «Il settore del turismo è quello più severamente colpito - ha detto Conte a "la Repubblica" - anche perché non ha alcuna possibilità di rimediare, da solo, alle perdite accumulate. Il ministro Franceschini sta elaborando varie proposte per sostenere questo settore che, anche dal punto di vista economico, rimane uno dei punti di forza dell’intero sistema-Italia».



Termoscanner e trasporti

Si pensa ad averne uno in tutti gli scali, le stazioni e gli hub aeroportuali d'Italia. Sui trasporti con pullman, treni, metropolitana ed aerei ci saranno indicazioni ferree, dal contingentamento alle mascherine obbligatorie e alla vendita di biglietti online, dai percorsi a senso unico alla segnalazione per rispettare le distanze fino a tariffe differenziate in base all'orario di utilizzo del mezzo di trasporto e alle sanificazioni.



Cantieri, manifatturiero, tessile

Qualche assaggio di ripartenza ci sarà già da domani, lunedì 27: specifica Conte che «passeranno però dal vaglio dei prefetti e con autocertificazione, attività imprenditoriali che consideriamo strategiche, quali lavorazioni per l’edilizia carceraria, scolastica e per contrastare il dissesto idrogeologico, come pure attività produttive e industriali prevalentemente votate all’export».

Cantieri privati, manifattura, tessile e commercio all'ingrosso dovrebbero ripartire il 4 con distanziamento sociale tra le postazioni, turnazione in mense e spazi condivisi, possibilità di spalmare l’orario di lavoro su diverse ore e giorni, domenica compresa. Necessari la fornitura di Dpi ai lavoratori, sanificazione e sorveglianza sanitaria in azienda.



Musei

«A maggio non dal 4 ma più avanti - ha detto il ministro dei Beni Culturali Franceschini - potranno riaprire quei musei in grado di rispettare le prescrizioni indicate dal comitato scientifico».



Funerali e messe

«Abbiamo sollecitato al comitato tecnico-scientifico - ha detto Conte - l'indicazione di nuove regole per le cerimonie religiose. Auspichiamo di poter venire incontro all'esigenza, fondamentale per i credenti, di accostarsi ai sacramenti». La riapertura delle chiese e dei cimiteri (anche se molti Comuni hanno già provveduto con ordinanze proprie) dal 4 maggio per la celebrazione di messe, funerali e sepolture potrebbe essere possibile con la regola del numero chiuso.