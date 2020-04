Crescentino riapre i cimiteri: orari e regole da seguire

Da lunedì 27 aprile - in attesa delle disposizioni successive al 3 maggio - Crescentino riapre i cimiteri di capoluogo e frazioni.

I cimiteri Santa Maria, San Grisante San Silvestro e San Genuario: dalle 9 alle 18, quello del capoluogo dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Anche in questo caso, come per i mercati, sono in vigore una serie di regole alle quali occorre attenersi: l’accesso avverrà unicamente dall’ingresso principale e sarà consentito sostare all'interno dei cimiteri per non più di trenta minuti. L’accesso ai cimiteri sarà possibile ad un solo componente per nucleo familiare, salvo comprovati motivi che richiedano l’accompagnamento, all'interno dei cimiteri sarà obbligatorio mantenere la distanza minima di sicurezza tra una persona e l'altra di almeno un metro e indossare la mascherina.

Gli accessi ai cimiteri saranno controllati e regolamentati dal personale comunale, ove presente, che avrà l'obbligo di far rispettare le disposizioni sopra riportate. Lo stesso personale comunale sarà supportato dai volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile al fine di coadiuvare la gestione degli afflussi e nel fornire all’utenza le informazioni ai fini della sicurezza.

"I cimiteri - precisa inoltre l'ordinanza firmata dal sindaco Vittorio Ferrero - chiuderanno al pubblico da un’ora prima a un’ora dopo l’orario previsto per l’effettuazione di ogni cerimonia di tumulazione e di estremo saluto ai defunti e il numero massimo di persone a cui è consentito partecipare rimane pari a dieci persone, escludendo il personale addetto allo svolgimento delle operazioni cimiteriali. Tutte le persone presenti dovranno rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro l’uno dall’altro ed indossare la mascherina protettiva".

Il giorno 1 maggio 2020 tutti i cimiteri resteranno chiusi.