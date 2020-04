Dal Rotary Club mascherine per le forze dell'ordine

Dal Rotary Club Vercelli un omaggio concretizzatosi in un lotto di mascherine chirurgiche per ringraziare e supportare le forze dell'ordine che ogni giorno scendono in campo nonostante la minaccia del Coronavirus per garantire la sicurezza della popolazione.



É l'iniziativa messa in atto dal Rotary che ha consegnato 1.000 mascherine chirurgiche da destinare ai carabinieri e ai poliziotti che operano quotidianamente in strada. I dispositivi sono stati consegnati al colonnello Andrea Ronchey, comandante provinciale dei Carabinieri e al questore di Vercelli, Sergio Molino.

«I carabinieri e i poliziotti sono i nostri "angeli custodi" - si legge in una nota del presidente del Rotary, Carlo Ricci -. Vivono e lavorano tra la gente. Per questo il Rotary Club Vercelli ha deciso di esprimere lo sua gratitudine nei confronti di chi, insieme agli operatori sanitari e a tutti coloro che assicurano in questo frangente i servizi essenziali alla comunità, è in prima linea nella battaglia contro un nemico insidioso che soltanto insieme, con uno sforzo corale, possiamo sconfiggere».