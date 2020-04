"Pronto Amico", un servizio per chi si sente solo

Durante l’emergenza Covid, tante sono le iniziative che il Comitato di Vercelli della Croce Rossa Italiana ha messo in campo, anche in collaborazione con enti locali e con l’Esercito Italiano.

"In un primo momento - spiegano dal Comitato - tutti i nostri sforzi sono stati concentrati nel soddisfare i bisogni primari delle persone, attivando il più velocemente possibile il servizio Pronto Spesa e Pronto Farmaco. Quasi subito il servizio si è ampliato per poter far fronte anche ad altre necessità, come il ritiro e la consegna cambio abiti per i pazienti ospedalizzati, o il servizio di distribuzione viveri per le famiglie in difficoltà".

Ora, visto che la situazione emergenziale si sta prolungando oltre i tempi inizialmente previsti, grazie all’esperienza acquisita e alle tante telefonate ricevute, è stato identificato un nuovo bisogno, particolarmente legato a situazioni di solitudine, o a persone anziane e disorientate, che da settimane sono chiuse nelle proprie abitazioni e che hanno un forte bisogno di relazionarsi con qualcuno, anche solo per confrontarsi o parlare della loro situazione personale.

"La Croce Rossa non può ignorare queste necessità e ha deciso di attivare il numero telefonico 331 157 7868 a disposizione di tutti coloro che vorranno contattarci per parlare con un Amico. Il servizio “Pronto Amico” sarà attivo da lunedì prossimo 27 aprile e disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 15 alle ore 18. I nostri operatori saranno disponibili all’ascolto per tutto il tempo necessario", spiegano dal Comitato.